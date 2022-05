Polémica por los elogios de Canosa a la estilista de Milei

Viviana Canosa se encuentra en el centro de la polémica. Una vez más y después de varios cruces mediáticos, después de que el ahora imputado por estafas Leonardo Cositorto reconociera que le había pagado a la conductora entre $250.000 y $500.000 para promocionar la empresa que ahora investiga la Justicia, en las últimas horas el nombre de Lilia Lemoine volvió a complicar a Canosa.

Resulta que la estilista de Javier Milei está acusada de promocionar un tratamiento láser para aclarar el color de los ojos que dejó ciegas a varias personas, y estuvo la semana pasada en el programa de Viviana y recibió más de un elogio y piropo por parte de la conductora.

"Quien me corta el pelo y se encarga de cortarme las patillas es Lilia", aclaró de inmediato el diputado, dándole pie a la conductora para que la invitara a sumarse al piso. "Vení, bombona. Contá, contá. Es una genia", fueron las palabras con las que la presentó, al tiempo que sumó: "Es una diosa".

Y como Lilia es una celebridad en el mundo del cosplay, amante de los personajes de Marvel y los comics, el diputado agregó: "Yo creo que mi look lo acomoda al look de Wolverine". "Pero vos no sos peluquera", le espetó de inmediato la conductora. "Mi mamá era estilista", aclaró ella. "Ah, claro; cierto que vos me contaste, vos me contaste", reconoció Canosa, confirmando así que mantiene un vínculo con la polémica asistente de Milei.