La Negra Vernaci imitó a Viviana Canosa y se armó un escándalo

En los últimos días la conductora Viviana Canosa, estuvo en boca de todos por tratar de "sucias" y pedir que se depilen todas las "empoderadas". Tras sus dichos, el colectivo trans o el aborto, le pidió a la Negra Vernaci que le dedique una parodia en su ciclo radial. Y como si fuera poco, ahora sumó su opinión con respecto al bono que se le otorgará a los jubilados.

En ese momento, imitando la voz de la conductora de "Viviana con vos" y con una música estridente, la conductora se despachó. “Voy a poner a mis abogados a mandar cartas documentos a los que hablen de mí. Me cansé”, lanzó, filosa

“Yo puedo decir lo que quiera, lo que se me ocurra porque soy limpia, porque me depilo y porque soy una persona del bien. Pero cualquiera que se atreva conmigo, ojo, papu. Porque soy limpia, porque me depilo. Por eso tengo derechos”, siguió

Así la animadora reprodujo algunas de las declaraciones más polémicas que tuvo la periodista. “Empoderadas, faltas de empatía... ¿no se las cog... a ustedes? Lesbianas reprimidas. Esas son las mujeres que nos está dejando este Gobierno. Vergüenza dan", se despachó en su versión de Canosa

"Empoderadas, sacándoles la plata a los maridos. No como yo que trabajo desde hace muchísimos años y que no necesito de nada ni de nadie porque soy genial, porque tengo talento", continuó, con humor.

"Empoderadas, no tienen pareja porque realmente no la cuidan. Están solas. Son asquerosas, las odio a todas y encima opinan. ¿No se dan cuenta de que la única que puede opinar soy yo? ¿No se dan cuenta de que yo sí estoy preparada y ustedes no? ¡Asco! ¡Asco les tengo!", concluyó.

Ahora con el anuncio del bono de $6000 a los jubilados la locutora fue lapidaria y divertida imitación a Viviana Canosa:

Escuchá el audio, gentileza RPN: