Duro relato de Rocío sobre el abusó que recibió de Sebastián Villa

Tamara Rocío Doldán elevó a la justicia la denuncia de haber sufrido un abuso y tentativa de homicidio por parte de Sebastián Villa, el delantero de Boca Juniors. Los tribunales de Lomas de Zamora continúan con la investigación, aunque el acusado permanece en libertad y desempeñándose en el Xeneize.

La víctima tomó coraje y se animó a aportar su testimonio en diferentes medios, donde narró todo lo que pudo, ese episodio que ocurrió en 2021 en la casa del delantero en un country de Cañuelas.

Respecto al origen de todo el accionar del colombiano, Tamara contó: “Él había tomado un poco en la cena que compartimos con unos amigos, nos fuimos a su casa, yo estaba bien, me fui contenta, estaba con la persona que uno quiere y que confía”.

En cuanto a lo que aconteció en el dormitorio de la propiedad de Villa, Doldán expresó: “Sentí miedo, porque no sabía qué me iba a hacer él, me esperaba lo peor. Me di cuenta y lo sentía, la sensación de tenerlo arriba mío no me la puedo olvidar. Tenía miedo y no tenía fuerza para nada, había gastado la fuerza que tenía”.

A la hora de describir cómo se comportó Sebastián en los minutos que prosiguieron al supuesto abuso, Tamara detalló: “Después de todo eso él me abrazaba, me decía si lo quería, que él me quería, que siempre íbamos a estar juntos, como convenciéndome que acá no pasó nada. Me lavé la cara pero igual salí demacrada”.

En la continuidad de su relato, la denunciante describió: “Sentía que tenía que fingir que estaba bien para poder irme, mi objetivo era irme e irme bien. Pensé que me iba a matar, o que me iba a lastimar más todavía”.

Respecto a lo que se encadenó en esa fatídica noche y su visita al hospital Penna, Doldán manifestó: “La ginecóloga me preguntó si había sufrido una violación porque tenía signos de que eso había pasado. Lloré al escuchar la palabra porque no había caído hasta ese momento. Me dijo que nadie tiene derecho a lastimarte, por más que sea tu pareja”.

Mirá parte del testimonio en este video, gentileza de Infobae: