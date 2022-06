Guerra entre Costa y Vicky Xipolitakis de Corta por Lozano

Fue Mariana Brey quién aseguró en Socios del Espectáculo que Costa y Vicky Xipolitakis, las dos panelistas de Cortá por Lozano, no se pueden ni ver. La interna entre las dos figuras de Telefe parece que no es nueva, pues están pendientes hasta de cuántos planos le hicieron o les dejaron de hacer entre sí.

Vicky Xipolitakis está en el programa desde que pasó por MasterChef Celebrity en el 2021 y se ha mantenido en él. La modelo se ha convertido en una de las figuras más vistas en la pantalla de Telefe.

Costa, por su parte, no solo trabaja haciendo los exteriores y en el piso del programa de Verónica Lozano, sino que también está vinculada laboralmente a Santiago del Moro, por el programa radial “El Club de Moro”.

“Lo que está contando Mariana, es que, estas dos panelistas que no se pueden ni ver. La que creíamos que era quilombera, es tranquila, y la que creíamos que era tranquila, parece que es la quilombera”, comentó Rodrigo Lussich. Al fondo, donde están todas las “socias”, se escucha decir: “Mosquita muerta, le dicen”.

Para darle algo distensión a la información, la producción pasó al aire varios videos de gatitos y de pollos peleando. “Me sorprende, porque es tranquila, pero de pocas pulgas”, comentó Paula Varela, sin mencionar a quién se refería.

“En este caso calculan y hacen la cuenta de cuántos planos le hace a cada una al aire”, comentó Adrián Pallares y aclaró que en las promociones también. Es decir; hay una tensión por ver a quién le dan más pantalla y mayor protagonismo en el programa, Cortá por Lozano.