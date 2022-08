La hija de Karina se enojó con El Polaco en su cumple de 15

Se conocieron detalles del cumpleaños de 15 de Sol, la hija de Karina y El Polaco. La cantante, estuvo en el programa Cortá por Lozano y aseguró que fue una hermosa noche, pero - también - contó el momento de enojo que vivió su hija con su ex pareja.

Karina dijo que, junto a Sol, tenían que pedirle al Polaco que se calme. "¿Viste cómo es El Polaco? Es un loco. Con Sol le dijimos 'esto, hoy, por favor; no'. Pero, no lo cumplió", detalló. Y contó que su hija le había pedido que durante la noche de festejo, no agarre el micrófono para cantar y que tampoco la hiciera subir con él a Karina. "Él agarró el micrófono, animó la fiesta y se puso a cantar", explicó.

Todo trascendía con normalidad, como un típico cumpleaños de 15. En un momento de la noche, empezaron a sonar los hits de la cumbia y El Polaco no pudo resistir. Agarró el micrófono y arrancó a cantar "Deja de Llorar", también incentivando al público con la frase: "El que no salta es un aburrido". Después, invitó a subir al escenario a Karina al grito de: "Olé, olé, olé, olé, Kari, Kari". La cantante, en ese momento, no podría decir que no. Así que, juntos, cantaron.

Karina, contó que Sol le había dicho: "hoy soy yo, ustedes no". Y, cuando terminó el cumpleaños, su hija le dijo que El Polaco le había arruinado la noche. "Después se le pasó porque fue una fiesta hermosa", concluyó.