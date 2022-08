Wanda dice una cosa y, Mauro, otra... ¿se divorcian?

Wanda Nara confirmó a través de un audio filtrado, que vino a la Argentina para comenzar el divorcio de Mauro Icardi. Esto sucede casi nueve meses después del Wandagate. Además, en las últimas horas, se filtraron otros audios protagonizados por la empleada de la empresaria. Y, en paralelo, trascendieron publicaciones que hizo Mauro en sus redes sociales.

Por el momento, no hay declaraciones oficiales por parte de Wanda Nara. Solamente, información que brindan los periodistas que reciben data directa por parte de quienes integran el entorno de Wanda y Mauro.

Wanda llegó al país por varios proyectos y había sido consultada sobre otra crisis con Icardi. En ese momento, frente a cámaras, prefirió no hablar del tema. Después, se filtró un audio que confirmó su intención de separación. De hecho, dijo que es una de las razones por las cuales vino a Argentina.

Hoy, en Socios del Espectáculo, dieron a conocer más audios donde se puede escuchar la palabra de Carmen, empleada de Wanda. En los mismos, le asegura a Wanda que ella no contactó a la prensa y que no es quien difundió sus audios. También le dijo que quiere volverse con ella porque está viviendo rodeada de ratas y habló mal de Icardi. “No seas bolu... no le dejes nada, ni la casa esta le dejes porque no se lo merece”, es parte de lo que se escucha en los archivos difundidos al aire.

Por su parte, Icardi fue confuso en redes sociales. Primero, cambió su foto de Instagram. Tenía una de él junto a Wanda Nara, y luego publicó una de él solo, en medio de los rumores de separación. Pero, cuando el tema fue título de muchísimos portales, volvió a elegir una foto con su - todavía - esposa.

Por otra parte, ayer, publicó una foto con Wanda y después la borró. Y, además, publicó una historia de Instagram en la cual expresó: “No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se la creen". En la storie, etiquetó a Wanda junto a un emoji de corazón.