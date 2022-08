Le preguntaron a la China si quería otro hijo y respondió

La China Suárez decidió interactuar con sus seguidores de Instagram, desde Uruguay. La actriz se encuentra en ese país, en esta ocasión, por compromisos laborales. Allí, se quedará durante todo el mes de agosto para filmar una película junto a Joaquín Furriel.

En este contexto, en las últimas horas, Eugenia publicó una storie arrobando a Rusherking e hizo público cuánto lo extraña. Él compartió la mención en su cuenta y respondió: "te extraño más". Después del momento "romantic style", la China habilitó la caja de preguntas para los usuarios de la red social.

Entre las preguntas que respondió, se destacan algunas llamativas que terminaron de definir algunas especulaciones previas. Una de ellas, fue: "¿estás casada?". La actriz, respondió que no y, de hecho, nunca oficializó vínculos ante la ley. Además, le preguntaron si está enamorada de Rucherking y respondió con una foto juntos, y agregó: "muy". Luego sus fanáticos quisieron saber si tendría otro hijo y de forma contundente, dijo: “tres son multitud. No me dan las manos”.