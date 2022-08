Flor Vigna mostró a Luciano Castro en la intimidad

Flor Vigna y Luciano Castro, están viviendo a pleno su amor y no dejan de demostrarlo en sus redes sociales. Luego de un viaje soñado a New York, donde la bailarina compartió en sus historias de Instagram una serie de videos que da cuenta de su felicidad, volvieron a Buenos Aires y escracho al actor en un momento muy íntimo.

Enternecida, Flor filmó a su Luciano durmiendo tapado hasta la cabeza y compartió el video a través de sus stories de Instagram, con la frase "Mi friolento", acompañado de un corazón rojo, dónde se lo ve recostado en la cama.

A Luciano, se lo puede ver tapado con múltiples frazadas, intentando resguardarse del frío. "¿Cuántas frazadas tenés, mi amor? ¡Tres!", expresó Flor, enternecida y riendo a carcajadas.

Esta no es la primera vez que Flor comparte videos sobre su intimidad. Días antes, había detectado un llamativo comportamiento nocturno de Luciano y no dudó en subirlo a sus redes sociales. Ocurrió cuando encontró a su novio in fraganti, sentado a una mesa en la cocina y concentrado en un pote de helado que comía con fruición.

Aguantando como podía la risa, la bailarina se acercó con su cámara registrando el momento, mientras Luciano revolvía el pote cargando una buena cucharada. “Se baja un kilo de helado por noche el hdp”, escribió la cantante al tiempo que también lo relataba en el video que luego compartió con sus más de cinco millones de seguidores de Instagram.