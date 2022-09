Yanina Latorre, feroz contra Sofía Zámolo: es una basura

Yanina Latorre no dudó en exponer a Sofía Zámolo, luego de que la contactara por privado para hacerle reclamos por haberse puesto del lado de su excuñada, Silvana Flores, en sus últimas visitas a "LAM".

La filosa panelista contó con enojo el reclamo que le hizo la modelo, quien le recordó el mal momento que vivió cuando Diego Latorre le fue infiel con Natacha Jaitt: "Me llegó un mensaje de la nada, que después borró, pero antes de abrirlo yo se lo mandé a Ángel".

"Me reenvió un audio y me mandó capturas de lo que le estaba mandando Sofía", afirmó Ángel, para pedirle después a Yanina que revelara qué había pasado con Sofía: "Soy una persona que trabaja, que puedo dar mi opinión o no, yo ayer defendí a la criatura, como pudo haber opinado cualquiera. Todas me sacan esto a mí, que ya sabemos a donde vamos, me dijo 'cuando vos estabas siendo hostigada, perseguida y extorsionada por Jaitt, no solo te escuché sino que te creí'.

Además, Latorre agregó sin filtros: "Yo que era cornuda y era víctima de una situación ¿qué había que creerme? Créele a Diego, créele a Natacha, ¿qué me tenés que creer a mí que fui la víctima? Yo era tan víctima como la mujer de tu hermano y me mandó un audio diciéndome 'yo siempre te creí a vos y nunca a Natacha'".