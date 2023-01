"Mezclé alcohol y pastillas": crudo relato de la Tota Santillán

Uno de los conductores más reconocidos de la TV, Daniel 'La Tota' Santillán, contó en una entrevista con Leandro Rud de C5N, el duro momento que atravesó luego de que en 2011 le hayan detectado bipolaridad.

"El estrés me causó bipolaridad. Estuve internado hace poco en la clínica de rehabilitación psiquiátrica San Juan de Dios. Me equivoqué y mezclé pastillas con alcohol y eso no se hace", dijo el conductor en la entrevista emitida este domingo.

"A veces he mezclado el alcohol con las pastillas psiquiátricas, las recaídas las he tenido por eso. La pérdida de mi hermano Beto este año, por cáncer, es irreparable. Tuve tres intentos de suicidio. Fue por separaciones y por la muerte de mi hermano", detalló Santillán.

A su vez, el conductor de la movida tropical relató todo el esfuerzo que hace habitualmente para salir adelante. "Me apoyo en Dios y en mis hijos más grandes, Coco y Daniela. Todos los días siento tristeza pero también fuerza. Yo sé que soy mi motor de trabajo. Tengo una acompañante terapéutica y mi hermano mayor vive conmigo", contó.

La 'Tota' Santillán, quien fue el conductor histórico de Pasión de Sábado, sigue peleándola día a día. "Tengo 55 años y busco pelearla en la vida todos los días. Tengo la fuerza, tomo la medicación, no me salgo del carril. Uno se pone a pensar en lo que me ha pasado y es difícil, pero no imposible. Todos los días Dios me da una nueva oportunidad, me abre una ventana".