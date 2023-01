Soledad Pastorutti, filosa contra la canción de Shakira

En plena euforia por la Bizarrap Session 53 con la cantante colombiana Shakira, quien le dedicó fuertes palabras a su expareja Gerard Piqué, sorpresivamente Soledad Pastorutti se metió de lleno en el ring y dio su opinión acerca del tema que ya tiene 136 millones de vistas a solo cinco días de su estreno.

En una entrevista con el programa Socios del Espectáculo, 'La Sole' respondió sobre si es más barato hacer un tema que ir a terapia. "No, no te creas. Hay mucho trabajo detrás, pero capaz que es más rápido. La mina escribió algo que necesitaba decir y me parece bárbaro. Yo siento que a veces uno saca a gritos el dolor", afirmó la artista.

"Lo que haga con sus canciones me parece bárbaro. Cada uno es libre y la gente siempre va a opinar cuando uno se expone. De todas maneras, a veces pienso que habiendo una familia detrás, cuando uno ventila demasiado, es complicado también después. Yo creo que igual, a esta altura de vida, Shakira puede hacer lo quiera", agregó Pastorutti.

A su vez, le tiró flores al productor argentino Bizarrap, quien con sus producciones, está en boca de todos. "Muchas veces, los artistas hacemos canciones que tienen que ver con algo personal. Lo de Biza es una cosa increíble, la verdad es que estoy orgullosa de que sea argentino y lo que genera", afirmó Soledad Pastorutti. ¿Estás de acuerdo?