"El que use la violencia deberá irse del sindicato": lo que dejaron las elecciones en ATEN

Fany Mansilla, referente del TEP (Trabajadores por una Educación Popular), se impuso con claridad en las recientes elecciones del gremio docente ATEN, marcando una diferencia de más de 500 votos sobre la lista opositora. En diálogo con La Primera Mañana, la flamante secretaria general dejó definiciones contundentes sobre el futuro del sindicato, el rol de la oposición y la necesidad de construir una convivencia interna sin violencia.

“La diferencia fue importante”, sostuvo Mansilla al referirse al resultado electoral, y remarcó que “la docencia en Neuquén es más crítica, valora las propuestas y no se queda sólo con los discursos”. Desde el TEP, destacaron que la campaña se basó en una misma línea política en toda la provincia, con un mensaje claro y una fuerte presencia territorial.

En contraste, la nueva conducción denunció que la Multicolor, comandada por Angélica Lagunas se dedicó durante los últimos tres años a “denostar” al TEP. “Cuando uno es oposición es sencillo, porque critica todo lo que hace el oficialismo. Pero eso tiene un tiempo de vencimiento”, apuntó Mansilla, marcando un límite al discurso confrontativo.

Volver a las bases del gremio

Respecto a la relación con Lagunas, la dirigente mostró apertura, aunque no ocultó cierta dificultad. Sobre todo entendiendo que sus riuvales en elecciones no reconocieron su triunfo ni enviaron un saludo privado. “Tenemos la mejor predisposición con Lagunas porque tiene que ver con la unidad de ATEN, pero no es fácil, porque no hubo ni siquiera una felicitación. Eso también es una forma de entender la competencia política”, expresó.

Una de las principales preocupaciones de la nueva gestión es la situación interna en seccionales clave como Plottier y Neuquén capital, donde se han registrado hechos de tensión y enfrentamientos. “Queremos trabajar hacia adentro del sindicato y que no haya violencia. El que quiera usar la violencia se va a tener que ir del sindicato. Queremos que se pueda convivir”, afirmó con firmeza.

Finalmente, Mansilla aseguró que el nuevo mandato buscará dar continuidad al trabajo realizado, pero con “planteos y propuestas distintas”, manteniendo siempre el eje en fortalecer al sindicato como herramienta de lucha y representación. “ATEN tiene que estar fuerte. Ojalá se pueda trabajar en conjunto”, concluyó.