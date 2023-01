El inesperado "me gusta" de Antonito de la Rúa en la canción de Shakira contra Piqué

"Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción", dice Shakira al inició de su nueva canción con Bizarrap, que hace parte del proyecto 'BZRP Music Sessions' del productor argentino. Enero va a convertirse en un mes importante para Shakira en lo que a relaciones sentimentales se refiere. Día de enero se la dedicó a su ex, Antonio de la Rúa. Antes de iniciar su relación con Gerard Piqué, este argentino es el que ocupaba su corazón y lo hizo a lo largo de diez años.

El hijo menor del ex presidente Fernando de la Rúa, que gobernó en Argentina de 1999 a 2001, fue la pareja de la colombiana de 2000 a 2011. Fue precisamente el 10 de enero cuando anunciaron su separación, aunque en ese momento se dejó claro que él seguiría siendo su representante.

Un día después de 12 años después, Shakira lanzó su sesión con Bizarrap y paralizó al mundo con las frases Todos quieren escuchar las directas que le dedica a Gerard Piqué. Pero es que, como ella misma dice en la canción, “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Y es que esta relación no culminó para nada bien como tampoco lo hizo la anterior. Recordemos que Antonio de la Rúa acabó demandando a Shakira por una cifra millonaria argumentando que había incumplido con el pago por los beneficios recibidos el año de su ruptura en la sociedad que tenían en común.



Finalmente, la cantante ganó el juicio y acabó demandando a su ex por robo y estafa. Pero parece que todo eso quedó en el pasado porque Antonio ha decidido darle un like al nuevo lanzamiento de su ex. Algo que ha llamado poderosamente la atención de muchos.

Las redes se han llenado de comentarios aludiendo a lo mucho que habrá respirado Antonio al darse cuenta de que en su época no se hacían estas cosas. A él le compuso canciones que para muchos de los seguidores de Shakira se encuentran entre las mejores de su discografía, pero lo de Piqué es otra cosa.

El abogado argentino le expresó su apoyo de manera repentina. Sin embargo, su gesto -aunque sencillo- no pasó desapercibido por los internautas. Antonio le dio ‘Me Gusta’ a la publicación de Instagram en la que Shakira anunció su ‘tiradera’.