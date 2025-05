X-Road: el sistema invisible que Neuquén empieza a usar para que nunca más te pidan “traer el papel”

Ir de oficina en oficina con la misma carpeta. Sacar fotocopias, certificar, escanear, imprimir y volver a firmar lo que ya habías entregado antes. ¿Te suena? Esa rutina kafkiana que sufren miles de neuquinos podría tener los días contados. La Provincia acaba de anunciar que está empezando a implementar X-Road, una tecnología que permite a los organismos públicos intercambiar información de forma segura y automática, sin tener que volver a pedírtela.

“El Estado ya tiene esa información, no puede seguir pidiéndotela. Tenemos que exigirlo como ciudadanos. Ya es ley en la provincia de Neuquén”, explicó el ministro de Planificación, Innovación y Modernización, Rubén Etcheverry, en una charla sobre transformación digital y datos abiertos en AM550.

¿Qué es el X-Road y por qué puede revolucionar los trámites?

X-Road (o "carretera de datos", en su traducción libre) es un sistema de interoperabilidad digital desarrollado en Estonia y replicado en varios países y provincias. Su función es simple pero poderosa: permitir que distintos organismos públicos compartan información entre sí de forma automática, segura y descentralizada.

Así, por ejemplo:

Si un organismo ya tiene tu partida de nacimiento o tu certificado de domicilio, otro organismo que la necesita no te la vuelve a pedir.

Si el RENAPER (Registro Nacional de las Personas) ya verificó tu identidad, otro trámite estatal puede validar tus datos desde ahí, sin repetir pasos.

El ciudadano deja de ser un "cartero de datos" entre oficinas estatales.

“Es un ecosistema que permite el once only: un solo papel, una sola vez. No más repetir información que el Estado ya tiene”, detalló Etcheverry en relación al modelo estonio que se está implementando en la provincia desde los principios del 2000 pero que se ha profundizado gracias a la gestión del actual ministro.

X-Road no es una app, no es una web ni un nuevo trámite. Es una infraestructura digital invisible, como si fuera la “autopista de datos” por donde viajan de forma segura tus documentos entre las distintas oficinas del Estado.

En vez de que vos lleves el papel, el Estado se lo “pide” a sí mismo. Y si ya lo tiene, lo usa. Eso significa menos vueltas, menos fotocopias, menos errores… y más tiempo para vos.

A nivel técnico, X-Road asegura que los datos estén en su lugar de origen (por ejemplo, en RENAPER, en Salud, en Educación) y solo se compartan cuando es necesario, con tu autorización y con medidas de seguridad avanzadas. Y lo mejor: cada vez que un organismo accede a tus datos, queda un registro. Transparente, controlado y trazable.

Una ley para eliminar la burocracia del siglo pasado

En Neuquén, la interoperabilidad de datos no es solo un plan futuro. Ya es una ley provincial. El marco legal permite a las distintas dependencias del Estado provincial comenzar a conectarse a esta red de intercambio de datos. Pero como suele suceder, pasar de la teoría a la práctica cuesta.

“Son cuestiones que llevan tiempo implementar. Pero ya tenemos comunidades de uso abierto para que la gente no tenga que ir con los papeles”, aseguró el ministro.

El desafío no es solo técnico, sino también cultural: lograr que los equipos estatales y la ciudadanía confíen en los sistemas, entiendan su funcionamiento y se animen a dejar atrás el papel.

Hacia un Estado que no te pida lo que ya sabe

La implementación del X-Road en Neuquén se enmarca dentro de un proceso más amplio de modernización y digitalización del Estado. Desde la Provincia apuntan a construir un ecosistema público más eficiente, transparente y centrado en el ciudadano.

Con esta tecnología, los trámites deberían dejar de ser una carga para convertirse en procesos simples, seguros y automáticos. Aunque queda camino por recorrer, la dirección parece clara: menos fotocopias, más derechos digitales.

Neuquén no está inventando la rueda: está adoptando tecnología probada a nivel internacional, que hace más ágil al Estado y más fuerte tu derecho a no ser perseguido por trámites repetidos.

En una era donde lo digital avanza a pasos gigantes, implementar estas herramientas no es solo innovación: es sentido común.

Y ya empezó.