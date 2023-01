Isabel Macedo salió al cruce por las críticas hacia el peso de su beba

En los últimos días hubo una gran polémica en torno a la vida de Isabel Macedo y su pareja Juan Manuel Urtubey. La actriz argentina subió una imagen de su hija Julia, de 7 meses, y comenzaron a llover las críticas en su cuenta personal de Instagram, donde los lamentables comentarios se referían al peso de la pequeña.

Isabel Macedo salió al cruce de las críticas a su beba: “Voy a educar a mis hijas de una forma diferente” #telenoche pic.twitter.com/QljWuncsxa — Telenoche (@telenoche) January 20, 2023

En una nota con El Trece, Macedo se descargó sobre lo sucedido. "Si bien tengo un pensamiento formado sobre la gente que opina de esa manera y siente la libertad de poder decirlo, pero también elijo transformarlo. Contestar mal genera más bronca y más odio, algo de lo que ya tenemos y conocemos bastante", expresó.

"Eso es porque sabemos que nuestra hija está súper cuidada, es un bebé que tiene 7 meses y come apenas unas cosas. No es que puede comer de todo. Es una gorda divina, no es que le estamos haciendo un daño ni nada a propósito o adrede", agregó Macedo, quien también es madre de Isabelita de cuatro años.

"Fue raro, pero habla de cómo estamos todos. Hay tantas chicas y adolescentes en la pre-adolescencia sufriendo tanto por temas de alimentación y siento que la gente tiene que ser más cuidadosa", concluyó.