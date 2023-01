Alfa explotó contra Marcos y las redes no lo perdonaron

Desde hace unas semanas, a Walter “Alfa” Santiago, el jugador más grande de esta edición de Gran Hermano, se lo ve cada vez más molesto y poco tolerante con el resto de los participantes del reality del canal de las pelotas. En esta ocasión, y como suele ser su estilo, se la agarró duramente contra Marcos, uno de los “hermanitos” más populares, y las redes no lo perdonaron.

De acuerdo a un video difundido en las últimas horas, se lo pudo ver al participante de 60 años criticando al joven salteño en fuertes términos mientras conversaba con Camila, otra de las jugadoras. “(Marcos) me tiene los huev... llenos. Cada vez que digo algo, dice: 'eh Alfa, eh Alfa, eh”, reprochó.

Sin embargo, las críticas no pararon allí y “Alfa” fue por más, señalando que Marcos “no sabe leer”. “No tienen discurso, no tienen vocabulario”, manifestó, con un plural implícito, pero claramente dirigido al jugador de 22 años, proveniente del norte del país.

“Se quieren hacer los profesores y no saben hablar. No tienen un discurso de más de diez palabras. Te doy un consejo: leé mucho. El vocabulario te lo da la lectura”, remató Walter, que ya ha tenido más de un encontronazo con otros jugadores de la casa por su fuerte carácter y sus “pocas pulgas” a la hora de decir algo que no le gusta.

Luego de la difusión del video en el que apareció criticando al "primo", como llaman a Marcos dentro de la casa, las redes apuntaron duramente contra Walter. Los usuarios le reprocharon que el joven fue uno de los pocos que le dio atención cuando el resto lo ignoraba y hasta lo tildaron de envidioso de su forma de ser.

Días atrás, el veterano “hermanito” también se mostró especialmente ofuscado con Ariel, tratándolo despectivamente en diferentes ocasiones, incluso, haciendo referencia en tono burlesco a su peso.

Por ese motivo, y luego de una seguidilla de episodios, el “Gran Hermano” decidió llamarlo al confesionario y le realizó una advertencia por su inadecuado comportamiento, que de no cesar, podría derivar en alguna sanción ejemplificadora.