La ex de L-Gante liquidó a Micaela, su nueva novia

Tamara Báez, ex pareja de L-Gante y madre de su hija, Jamaica; fue consulta por un cronista de América sobre la nueva novia del cantante, la modelo Micaela Pride. "Me dijeron que trabaja en la noche, con señores mayores", lanzó al tiempo que aclaró que "no me importa con quién está él".

Micaela Pride es modelo y compartió en redes sociales diferentes imágenes junto al cantante. Aparentemente, pasaron la noche juntos, al finalizar un evento. Previamente, publicó una postal con L-Gante en la cama, mientras se abrazaban. Después, publicó el video en el cual dijo: "pintó el hambre". Todo quedó en sus historias de Instagram. Por su parte, el famoso, compartió una foto en su cuenta.

Al ser consultada sobre el nuevo vínculo, Tamara dijo: “Sí, me dijeron que trabaja en la noche con señores mayores”. Además, dijo que “no la conozco", pero que "la conocen en el ambiente nocturno”. Y, finalizó: “Con Elián solo tenemos relación por nuestra hija y no me interesa lo que haga él. A mí no me molesta que esté con Wanda Nara o con la que sea. Lo único que quiero es que mi hija está bien”.