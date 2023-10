Nacha Guevara: "Charly García está muerto en vida"

Desde hace varias semanas que amigos y colegas de Charly García denuncian que no pueden visitarlo. Anoche fue Nacha Guevara quien brindó su perspectiva de la situación en el programa PH (Podemos Hablar) y deslizó crudas declaraciones al respecto del estado del músico de 71 años.



En un segmento del programa, el conductor Andy Kusnetzoff le preguntó por Charly a la actriz y cantante de 82 años, quien no titubeó en expresar su desencanto con su actual: “Lo adoro y es un genio como músico. Muy formado, con una cabeza muy libre. Es un ser muy libre. Por eso yo extraño ese Charly”, respondió. En esa línea, argumentó que ya sabía que el exlíder de Serú Girán “era destructivo, pero era él” y ahora lo ve “como un autómata, como un robot”.

Nacha Guevara y Bebe Contepomi fueron dos de los invitados a PH (Podemos Hablar).

Nacha fue más incisiva con su percepción sobre García cuando recordó el momento en que fue a visitarlo, ya que develó que él tardó en reconocerla: “Cuando por fin me pudo enfocar desde algún lado me dijo ‘¡Clotilde!”, contó. Asimismo, insistió en que no quiere ver a “ese Charly”, que no cree que sea bueno “empujar a alguien a vivir de esa manera”, y que “a veces hay que dejar a ciertas personas, sobre todo a una como él, dejar que cumpla su destino, que sea él”.

Bebe Contepomi colocó paños fríos a la percepción de Nacha acerca de Charly.

La cantante fue más específica al respecto del estado de Charly García, ya que cree que el tratamiento es solo una sustitución de fármacos: “Le quitaron una droga y le pusieron otra. Antes seguía componiendo, cantando. Ahora está muerto en vida”, afirmó. Finalmente Bebe Contepomi, otro de los invitados, le respondió: “Entiendo lo que dice Nacha, pero Charly estando cómo está y controlado cómo está, hoy es un tipo que vas a verlo y te pregunta por tus hijos…es otro Charly, no compone ni loco aunque está por sacar un disco. Yo no soy quien para decir si es feliz o no”, cerró.