Preocupación por Charly García: amigos del músico denuncian que no lo pueden ver

Este sábado, Fabiana Cantilo sorprendió a todo el mundo al revelar que la impiden ver a Charly García. La noticia generó un gran revuelo en el mundo de artístico y enseguida más músicos se sumaron al pedido de la cantante de tener un contacto con el astro argentino. Desde las redes sociales, iniciaron una campaña para que "liberen" a Charly.

"No me lo dejan ver y ya dejé de insistir", sostuvo Cantilo al ser consultada si estaba en contacto con García. En la entrevista con el medio La Nación, aclaró que se conecta con él a través de Fito Páez: "No sé si no me quieren. Es raro todo". Asimismo, declaró que le parece "triste" esta situación y desea poder rencontrarse con quien compartió banda por tantos años: "Yo me acuerdo de lo que era Charly. Tiene la edad de León (Gieco) y León está bárbaro. Es lo que pasa cuando tenés muchos problemas y no los podés solucionar".

"Hace rato que no me dejan ver a Charly"



Fabiana Cantilo reveló que tanto ella como otros artistas y amigos no pueden ver a Charly García, agregó que el músico "hace rato que no camina" y contó: "Fito está en contacto, no sé si no me quieren ni que pasó, es raro todo". pic.twitter.com/QkEF9CjFVr — Corta uD83CuDFC6 (@somoscorta) September 23, 2023

Las repercusiones no tardaron en llegar y alcanzar a otros artistas del entorno de Charly García. Fernando Samalea, quien fue su baterista desde fines de los 80's hasta sus últimas actuaciones, se sumó al reclamo de Cantilo a través de Facebook: "Lamentablemente somos demasiados los músicos amigos de Charly a los cuales se nos impide verlo". Si bien después borró el posteo, el percusionista amplió que "ojalá eso cambie pronto" y recalcó que lo quieren "bien, contento y libre, unido a la música, que es lo que más ama".

Si bien desde el entorno del músico (integrado por su novia, amigos íntimos y la familia Ortega) no dieron explicaciones al respecto, grupos de fanáticos desde las redes no se tomaron para nada bien el "encierro" de uno de los referentes de la música nacional. Haciendo alusión a la muerte solitaria de Maradona, y con el antecedente del Free Britney para liberar a la cantante pop de su padre, sus "aliados" armaron una campaña similar (Free Charly).