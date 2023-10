Coti Romero habló de Enzo Díaz: "Me encanta"

Coti Romero es una de las favoritas del Bailando 2023. La participante fue muy mencionada en las redes cuando se reveló que estaba saliendo con un jugador de fútbol. En Twitter comenzó a trascender el nombre de un futbolista de River Plate: Enzo Díaz. La ex Gran Hermano habló de la relación que mantiene con el jugador.

Coti Romero habló de la relación que tiene con el jugador Enzo Díaz

Desde que terminó con Alexis "Conejo" Quiroga, la influencer fue vinculada con jugadores de fútbol y también con periodistas. Gastón Edul es un nombre que resonó mucho el último tiempo aunque la correntina aclaró que nunca paso nada. "No pudimos coordinar que venga, no nos vimos ni acá ni afuera", le respondió a Marcelo Tinelli cuando el conductor quiso indagar sobre el periodista.

El conductor lejos de quedarse en un nombre, le preguntó sobre el jugador de River Plate. "¿Y el jugador de futbol que te estaba tiroteado?", consultó Marcelo. "Coti, tengo un nombre. Enzo Díaz", le dijo Ángel De Brito. "A mí me encanta él. Me parece lindo chico, pero nos empezamos a seguir nomas. Después me dejó de seguir porque nos estaban bardeando y tuve que pedirle perdón por mensaje", explicó Coti de su relación con el futbolista.