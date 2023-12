Uno por uno, los participantes de la nueva edición de Gran Hermano

El lunes 11 de diciembre comenzó una nueva edición de Gran Hermano Argentina con la conducción de Santiago del Moro. La casa recibió a 20 nuevos participantes, 10 mujeres y 10 varones, aunque aún faltan dos personas más que ingresarían hoy martes.

Entre los participantes hay dos uruguayos y una mujer de más de 60 años, llamada Isabel Denegri. Todos los participantes estuvieron aislados en un hotel para evitar filtraciones de sus nombres.

Federico Farías

Farías de 24 años es de Tucumán. Sus apodos son “ManzanaSK” o “Big Apple”. Actualmente vive en Buenos Aires. Logró hacer un hit del género musical RKT Cumbia que llegó a las 25 millones de reproducciones en YouTube: “Es un momento muy emocionante para mí”, aseguró Farías antes de entrar a la casa.

Zoe Bogach

La chica es de Recoleta, dice que la comparan todo el tiempo con una muñeca Barbie y que su padre “la mantiene”. Además, contó que le cuesta todo lo que tiene que ver con tareas domésticas, ya que desde chica siempre tuvo un personal que le hacía todo y que, de grande, no le gusta hacer esas cosas: “No me gusta, ni estudiar. A mí me gusta el show”, aseguró.

Alan Simone

Es oriundo de Chivilcoy. Contó que no terminó la escuela y que empezó a trabajar en el campo con su padre, quien le dijo: “A calentar la silla a la escuela no vas más”. Sobre su carácter definió ser “muy tranquilo” y que trata de llevarse “bien con la gente”, pero que si se pelea “con alguien” se re “calienta”.

Isabel Denegri

Es de La Plata y tiene 65 años, es sommelier e instructora de taekwondo. Se definió como una “diva anónima”, una “borracha conocida” y una “abuelita diferente”. También comentó que ama verse bien y que la van a amar cuando cocine. Además, su plan es que su “carrera continúe en la calle Corrientes”.

Lisandro Navarro

Es conocido como el “Licha” y es de Lomas de Zamora. Es asesor financiero y hace 13 años que está en el mundo de las finanzas: “Hace tiempo estoy buscando un cambio radical en mi vida”, aseguró Navarro. Contó que sus pasiones son el fútbol y el gimnasio: “Le presto mucha atención a la parte física, entreno mucho y me cuido en las comidas”. Además, dijo que le gusta mucho cocinar, pero es una persona muy desordenada. Respecto a su carácter asegura que es muy “dado” con las personas, pero es calentón.

Rosina Beltrán

“Soy la uruguaya que va a entrar a revolucionar la casa”, dijo Rosina al presentarse. Se autodenominó como “una persona muy frontal y que nació sin filtros”. Es personal trainer y tiene un tatuaje en los labios que dice la palabra “éxito”. Además, cree mucho en las energías y planea utilizarlo como una herramienta para leer a las personas dentro del juego. Por último, dijo que “tiene un don para conectar con seres que ya no están presentes” y que es una “herramienta que va a usar para ganar”. Cuando entró, mostró un tatuaje en el interior de su labio superior, con la fecha del comienzo de la edición de GH.

Martín Ku

Se define como un “argenchino” y una persona muy competitiva. También asegura ser alguien muy amigable y que tiene una estrategia de “jugar para afuera”. “Estaría buenísimo que entre un chino a la casa porque no pasó nunca en la historia de Gran Hermano”, resaltó Ku. Es oriundo de la capital rionegrina de Viedma.

Lucía Maidana Lucía

Tiene 10 hermanos, de los cuales hay tres pares de gemelos y ella es una de ellos. Jugó al fútbol en Vélez y viene de una familia católica. Además, contó que está en pareja hace tres años. En cuanto a su carácter, aseguró ser muy tranquila y que su estrategia inicial es “ganarse el corazón de la gente”. Por otro lado, reveló que conoce al ex ganador de reality Marcos Ginocchio.

Axel Nicolás Klekaylo

Es oriundo de Apóstoles, Misiones, pero actualmente vive en Posadas junto a sus amigos. Reconoció ser una persona tímida y espera a que las mujeres lo encaren a él. Además, se definió como un “gatito amoroso, demasiado amoroso”. También contó que no le gusta trabajar y que le “encanta la joda”.

Denisse González

Es de Trelew, Chubut. Está estudiando abogacía en Buenos Aires y vive sola porque le “encanta”. “Mi papá me dijo que soy una chica 4x4. Me encanta pescar, hacer asado, el aire libre, acampar”, reveló. Por último, aseguró ser una persona “muy coqueta y competitiva”. “Voy a hacer lo que haga falta para ganar”, sentenció.

Emmanuel Vitch

Tiene 31 años y es oriundo de Córdoba, está casado hace 11 años con Nicolás, un militar de la fuerza aérea. Trabaja en su propia peluquería y es colorista, aunque lo que más disfruta es cantar y bailar pop. Reconoce que le gusta ir “de frente” y no tolera la mentira: “Yo creo que voy a ganar Gran Hermano, me tengo fe”, expresó en su presentación. A

Agostina Spinelli

Tiene 34 años y vive en San Fernando. Es policía y, si bien tiene un carácter fuerte, declaró que llora por todo. Tiene una hija de 16 años, y asegura ser muy obsesiva con la limpieza y el orden. Una de sus metas pendientes fue convertirse en modelo. Dijo también que es de Géminis, motivo por el que explica su carácter fuerte. Estuvo en pareja con una mujer, pero ahora dijo estar soltera.

Williams López

Tiene 20 años y vive en un pueblo cerca de Olavarría llamado Santa Brisa, aunque nació en Corrientes. Se presentó vestido de gaucho, como asegura que se viste siempre, y contó que le gusta hacer cosas todo el tiempo para no estar “encerrado y aburrido”. No tiene estrategia, pero asegura que se le va a ocurrir una. Tiene un kiosco, pero entró a la casa “más famosa del país” para luego estudiar veterinaria y tener un futuro mejor.

Carla Destéfano

Tiene 46 años y es de Villa Adelina, Buenos Aires. Es madre de cuatro hijos y conoció a su pareja por la app de citas Tinder mientras luchaba contra un cáncer de mama. Es abogada, pero no ejerce. Actualmente es emprendedora y comerciante. Sobre su personalidad, afirma que sus fortalezas residen en su hiperactividad, simpatía y extroversión.

Nicolás Grosman

Tiene 20 años y es de Ramos Mejía. Se definió como líder y como un “maestro de la seducción”, a la vez que estudia Marketing y es entrenador de fitness. Vive con su mamá, su hermana y su perro. En redes lo comparan con “El Chino” Darín y Julián Kartún de la banda El Kuelgue. Afirma estar dispuesto a sacar sus "dotes psicológicos para jugar con sus compañeros" dentro del reality.

Juliana Scaglione

Tiene 32 años, es apodada como “Furia” y se definió así misma como una persona autentica que odia la falsedad. Además, es fanática del gimnasio dado que se dedica al levantamiento de pesas, y también hace crossfit. Trabaja de doble de riesgo, cuya máxima hazaña fue saltar de un piso 21 de un edificio porteño. Dice estar soltera y ser bisexual.

Joel Ojeda

Es azafato y tripulante de cabina de avión. Contó que lo apodan “Chong” y que hace mucho no se enamora, hace nueve años que está soltero. Tiene 31 años y vive en la zona sur de Buenos Aires. Declaró que no se lleva bien con su papá, y que hace poco conoció a una hermana que no sabía que tenía.

Florencia Cabrera

Es diseñadora, productora de moda y modelo “curvy”. Tiene 34 años y es de Lomas de Zamora. Actualmente está soltera y trabaja con lencería, luego de aprender a quererse a sí misma y amar su cuerpo. Es positiva y muy segura de si misma. Eso sí, adelantó que no se calla "nunca".

Hernán Ontivero

Es de Río Cuarto, Córdoba y tiene 30 años. Se definió así mismo como un “personaje” que le gusta hacer chistes y burlarse de todos. Para entrar a la casa, se puso una remera blanca y un saco rojo con la cara de La Mona Jiménez. Es herrero y trabaja en una fabrica de ascensores, aunque hubo un tiempo en el que estuvo en el ejército. Actualmente, vive con su mamá y con su padrastro. También se dedica a rescatar perros de la calle. Lo apodan “El negro Onti”

Catalina Gorostidi

Tiene 31 años y es médica pediatra y jefa de guardia en el Hospital de niños de Santa Fe. Se definió así misma como “botinera”, ya que reconoció haber salido con "todo el plantel de Talleres y de Belgrano" e, incluso, "con un campeón del mundo". Es hija de un exfutbolista y hoy DT, contó que le “gusta hacer fotos hot” y aseguró que es muy "justiciera": “Yo no pasó desapercibida, siempre logro llamar la atención”, sentenció.