Los mejores consejos de "Pepe" Mujica a los jóvenes

José "Pepe" Mujica murió este martes a los 89 años, tras luchar contra un cáncer de esófago que en los últimos días había agravado su salud al punto de no permitirle votas en las elecciones departamentales de su país. Siendo uno de los líderes más importantes de la historia, dejó muchos mensajes importantes. De hecho, en febrero de 2025 le habló directamente a los jóvenes de un campamento del Movimiento de Participación Popular (MPP) de Santa Lucía del Este.

Durante el campamento, invitó a los jóvenes a "luchar por un mundo un poco mejor" y a perseverar frente a las adversidades. Este encuentro reflejó su dedicación a conectar con la juventud, a la que veía como el motor del cambio social.

Las 10 frases quedan como legado para los jóvenes

1. “Si eres joven tienes que saber esto: la vida se te escapa y se te va minuto a minuto, y no puedes ir al supermercado a comprar vida. Entonces luchá por vivirla, por darle contenido a la vida”. Discurso en la Cumbre de Unasur en Guayaquil, Ecuador, 5 de diciembre de 2014.

2. “Un segundo consejo a los jóvenes: lo imposible cuesta un poco más y derrotados son sólo aquellos que bajan los brazos y se entregan”. Unasur, Ecuador, 5 de diciembre de 2014.

3. “A los jóvenes: si quieren vivir felices, levanten una idea en la que creer, ¡Vivan para servir a esa idea y no se dejen esclavizar por el mercado!” Unasur, Ecuador, 5 de diciembre de 2014.

4. “No se dejen robar la juventud de adentro. La de afuera, inevitablemente, se la lleva el tiempo. Pero hay una juventud peleable, territorio adentro… y está unida a una palabra muy simple: solidaridad”. Discurso en la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, en Montevideo, 12 de agosto de 2013.

5. “Queridos jóvenes, hay que revisar nuestra cultura, la obsolescencia programada. Parece que lo elemental no es la felicidad humana o la vida humana, sino la acumulación. Esto hay que discutirlo. La esperanza que queda está en ustedes que tengan la capacidad de llamar a la realidad a los gobiernos, porque en el fondo la crisis ecológica existe por debilidad política, y sólo las decisiones políticas pueden cambiar la realidad”. Mensaje para la Cumbre Climática de las Juventudes de América Latina y el Caribe (RCOY), en Costa Rica, 14 de septiembre de 2022.

6. "Le pido a la gente joven que no se sienta quebrada, que el verdadero triunfo en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae en todos los órdenes: en el laburo, en el amor y en la esperanza". Entrevista con la agencia EFE, noviembre de 2023.

7. “Tengo que dar gracias a la vida. Estuve siete años preso, sin libros, en una pieza como esta. Y salí vivo y llegué a Presidente. El consejo para los jóvenes es que no se achiquen”. Agencia EFE, noviembre de 2023.

8. “Quiero sí agradecerles, y, además, transmitirles a las pibas y pibes de este país, a los jóvenes, que la vida es hermosa, que se gasta y se va. El quid de la cuestión de triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Y que, si hay bronca, que la transforme por la esperanza”. Conferencia de prensa en la sede del Movimiento de Participación Popular, en Montevideo, el 29 de abril de 2024.

9. “Luchen por el amor. No se dejen engatusar por el odio. Si los llega a atrapar la droga, no se queden solos. Nadie se salva solo. Pidan colaboración, luchen. La única libertad está en la cabeza y se llama voluntad. Y si no la utilizamos, no somos libres”. Conferencia 29 de abril 2024.

10. "Amen la vida. Como la vida es algo cotidiano, en el fondo no le damos el valor que tiene, entonces tenemos que priorizar el sentido de la vida, aferrarnos, querer la vida y cultivarla, vivir la vida al tope. Gastar nuestra juventud en la construcción de esperanza y de sueños, vivir afirmativamente, no negativamente, no hay que vivir para odiar y sembrar el odio". Su última entrevista al podcast SER, con Berta Reventós, 30 de noviembre del 2024.