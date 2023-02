Fede Bal sobre Sofía Aldrey antes de separarse: “Me banca como puede”

La separación entre Fede Bal y Sofia Aldrey sigue generando al atención de todo después de que salieran a la luz los fuertes chats que tenía el acto con distintas mujeres, entre ellas famosas como Claudia Albertario y Estefi Berardi. Lo cierto es que días antes de que se desate todo el escándalo, el hijo de Carmen Barbieri tuvo una entrevista con Pronto donde habló de su relación y los planes a futuro que tenían con su pareja.

Nico Peralta, periodista, le pregunto cómo Sofía llevaba el “combo Fede Bal”, a lo que él respondió: "¿Decís que soy un combo? Sé que soy explosivo pero a veces no lo veo por ahí. Ella me banca como puede, supongo. No creo que te preparen mucho para eso y es verdad: tengo horarios de mierda y una vida muy loca. Viajo todo el año a todos lados y hago temporada en verano. De golpe pasan las fiestas y estoy trabajando y siempre se dice algo de mí. Pero soy mucho más tranquilo y a tierra de lo que la gente ve".

Después de tantos años de relación y el tiempo en convivencia, se habló de formar una familia y dijo: “Mirá, no es algo que tenga muy presente ahora. No me veo casándome ni entrando al altar. Tampoco me veo con niños por el momento. Tengo tantos viajes y trabajos pendientes que no me imagino siendo padre. Por el momento, tengo en pausa esos deseos y objetivos”.

Los planes quedaron en el olvido.