Fede Bal y Camila Homs estarían comenzando una relación

Mientras Fede Bal disfruta del éxito de Kinky Boots en Villa Carlos Paz, un escándalo de esta índole no podía faltar en la temporada. En esta ocasión, el actor estaría atravesando una crisis de pareja con la marplatense Sofía Aldrey, mientras, al mismo tiempo, estaría teniendo encuentros íntimos con nadie más ni nadie menos que Cami Homs.

Desde Intrusos, analizaron el posible fin de la relación entre Bal y Aldrey, argumentando que se los dejó de ver juntos y sus posteos en las redes son nulos, algo inusual en ellos. Además, los panelistas justificaron la veracidad de la noticia con el hecho de que ninguna de las partes salió a desmentir la información.

Sin embargo, lo que más sorprendió no fue tanto el estado del vínculo entre el actor y la marplatense, sino el triángulo amoroso que se formó con la ex de Rodrigo De Paul. “Lo que me cuentan a mi es que la que aparecería como tercera en discordia, o como nueva compañera de buenos momentos de Federico no sería otra que Camila Homs. Sí, ella sería la nueva nuera de Carmen Barbieri, o algo así”, lanzaron en el ciclo de América.

Mientras tanto, Layus, que se encontraba en Carlos Paz, no se mostraba muy convencido del posible nuevo romance entre Cami y Fede. Es por eso que Marcelo Tauro amplió sobre esta primicia, contando sobre los mensajes que recibió de alguien muy cercano: “Lo que me ponen a mi como respuesta en el Whatsapp es que están hechos un fuego. O un par de llamaradas, como prefieran. A mí me dicen eso y la fuente es confiable".

Sofía Aldrey y Fede Bal están juntos desde principios del 2020 y, tras muchas idas y vueltas, la pareja ha sabido perdurar en el tiempo. Cabe destacar que fue Aldrey quien aconsejó y obligó al actor a ir al médico y hacerse los estudios cuando fue diagnósticado con cáncer, y lo acompañó durante todo ese proceso. La pareja incluso ha sobrevivido a otras crisis, como cuando se viralizaron polémicos audios entre Fede Bal y El Polaco en los que hablaban de ir a una fiesta que iba a estar “hirviendo de minas”