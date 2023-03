Así reaccionó Tamara Paganini al arresto de Marcelo Corazza

Sigue le revuelo general por los "pasillos" de la televisión argentina, luego de que se haya arrestado al ex Gran Hermano y actual productor del mismo programa, Marcelo Corazza, por una investigación por trata de personas y corrupción de menores.

Si bien aún no hay muchos datos oficiales del estado de la situación, Tamara Paganini, que participó en la misma edición del reality que Corazza, habló con Intrusos para dar su opinión al respecto.

“Me enteré por un productor sobre esto y me informó él, estaba desinformada. No sé bien de qué lo acusan. ¿Marcelo Corazza, trata de personas? No, no me cierra”, comenzó la hermanita.

Flor de la V indagó a Paganini, preguntándole si sabía algo sobre la vida actual que llevaba el investigado, a lo que ella respondió: “No tengo idea de sus relaciones de pareja, seguí manteniendo contacto con Marcelo… La verdad es que espero que sea un error, creo muy dentro mío que es un error”.

A medida que los periodistas iban revelando información, Tamara se sorprendía cada vez más. “No puedo creer todo lo que estoy escuchando. Hasta donde lo conozco a Marcelo es un ser impoluto, bueno como el pan, el hermano que cualquiera quisiera tener. Quiero creer que Corazza es un ‘perejil’”, expresó, muy abrumada por la situación.

“Si esto es verdad, me largaría a llorar mucho porque lo adoro y no me puedo imaginar que hiciera algo así. No sé si me daría bronca o qué”, concluyó Paganini, quien aún tiene esperanzar que todo esto sea un malentendido.