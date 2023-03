Camila Homs dio detalles de un duro cruce con De Paul

A pesar de que hayan pasado varios meses desde la polémica separación entre Rodrigo De Paul y Camila Homs, parece que todavía quedaron cosas pendientes y detalles que hasta el momento no se sabían.

Fue la propia Camila, quien contó una picante situación que atravesó con el ahora, novio de Tini. "No le quise romper todo porque soy muy tranquila, así como me ven. Yo creo que las cosas se hablan. Que me aclare las cosas. Si no va, no va. Ok te respeto. Chau, mi amor. Vos te lo perdiste", dijo Homs ante la pregunta de Virginia Gallardo sobre si alguna vez 'pensó en destrozarle las cosas a una ex', en el programa ¿De qué signo sos?

Camila Homs siguió refiriéndose a su expareja y padre de sus dos hijos. "Yo soy recontra posesiva, y lo que es mío no lo mires, no lo toques. No hagas nada. Me pasó que se han mandado alguna y para querer remediar vienen con la carterita, el regalito", detalló sobre algún desliz que ha tenido el jugador del Atlético de Madrid.