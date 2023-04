Exesposa de Cacho Garay: “Puso cerraduras en la casa para que no me escape”

Verónica Macias Bracamonte rompió el silencio tras denunciar a Cacho Garay por violencia de género. En diálogo con Intrusos, la artista detalló el calvario que vivió durante los 13 años en lo que estuvo en pareja con el humorista. “Yo había naturalizado un montón de cosas que me hizo este hombre. Cuando yo le decía que quería irme, me decía que me iba a matar”, aseguró.

Además de contar que el humorista había puesto cerraduras en la casa para no dejarla entrar y salir con libertad, contó entre lágrimas que “no podía hacer nada si su consentimiento, me dejaba encerrada, me maltrataba, me abusó de todas las maneras posibles”. “Me siento sucia, siento que ya no valgo nada. Yo ya estoy destruida, ya perdí mi vida. Él me dijo que yo no iba a volver a cantar nunca más”.

El fuerte relato de Verónica dejó enmudecidos a todos en el estudio, ya que habló de todas agresiones y abusos que habría sufrido en el tiempo que estuvo con Garay: "Son 13 años de una tortura absoluta por la que me callé. Yo estoy recién cayendo en mi realidad, de lo que me pasa, desde que llegué a ese refugio donde me asistieron psicólogas, nutricionistas, médicos forenses. Todo se puede probar, soy una persona abusada sexualmente. La situación de salud mía es muy grave, yo recién caigo que naturalicé las cosas que me hizo este hombre".

Verónica junto a Cacho Garay

Con respeto a los abusos que sufrió, Verónica dijo que “abusó de mí de todas las maneras posibles. Yo no podía salir, no sé lo que es tomar un té con mis amigas. Yo estaba privada de la libertad. Me decía de acá salís muerta, total tengo jueces que en dos días me sacan de la cárcel y eso es lo que pasó”.

Sobre la situación que hizo que Cacho estuviese detenido unos días, la mujer afirmó que "en ese hotel, él intentó matarme y sentí mucho miedo. Él tiene amigos policías, amigos jueces. Lamento que mi familia tenga que ver esto, está todo comprobado. Me sentaba a hacer pis y había un hacha, su argumento era por si entraba un chorro".

¿Qué dice la pericia psiquiátrica de Verónica?

Según las pericias, “la denunciante presenta un nivel intelectual normal y al momento del examen se encontraba con conciencia lúcida, vigil y orientada en tiempo y espacio”, afirmó la Dr. María Julia Roitman, secretaria del Ministerio Público Fiscal de Mendoza.

“Los resultados de la evaluación y valoración del riesgo de violencia física dieron grave”, y además agregó que las conductas del denunciado le habrían provocado a la denunciante “una restricción de sus espacios de libertad y reuniones sociales”. “Básicamente vivía encerrada”.