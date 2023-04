Mica Viciconte defendió a Cubero luego de sus dichos sobre Nicole

La panelista de “Ariel en su Salsa”, Mica Viciconte salió con los botines en punta a defender a su pareja, el ex jugador estrella de Vélez, Fabián “Poroto” Cubero. La polémica pelea entre él y su ex pareja la modelo y conductora Nicole Neumann no tiene fin, más aún después de todo el revuelo de la hija mayor Indiana al tomar la decisión de irse a vivir con su padre.

"Estamos muy bien con Fabi, tranquilos. Sobre las declaraciones de Nicole no tengo mucho que decir, hay algo que existe y que son los archivos... Quién habló, quién dijo, quién no dijo... así que no tengo mucho que aclarar", expresó la panelista en una nota con Intrusos. También, explicó el motivo por el cual no dio opinión del tema: "Las veces que participé fue porque se estaba hablando en contra de mi persona. Estoy más tranquila porque siento que a la larga todo se va acomodando. A veces evito decir algo para que después mi familia no me diga: '¿che, estás bien?'

Ante los dichos de Cubero sobre la relación de Nicole con Indiana, la ex Combate dijo: "En los medios salía desde antes que la nena vivía con nosotros, entonces no dijo algo nuevo, tampoco habló Fabi, te puedo asegurar que no habló. Estamos todos bien".

Ante el revuelo mediático que sacude a la familia Cubero Viciconte, el cronista le consultó a Mica si Indiana habría sufrido en el colegio algún comentario negativo respecto a lo que se está viviendo. "Prefiero guardarmelo para mí. Hay cosas que prefiero guardarlas", respondió la panelista dando por finalizada la nota