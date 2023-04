FOTO: Santiago del Moro sorprendió a todos bailando en un carnaval

Santiago del Moro es uno de los conductores más reconocidos del país, su trabajo en Gran Hermano le permitió conectar más con la gente y sus seguidores lo admiran por el carisma con el que trabaja. El periodista compartió esta mañana una foto de retro que hizo estallar en carcajadas a los usuarios.

Si bien ahora solemos verlo seguido en la televisión y no hace falta ni aclarar quién es cuando escuchamos su nombre, hubieron momentos en donde Santiago tuvo que arriesgarse a lo que sea para conseguir oportunidades en los medios de comunicación.

El conductor siempre comparte una anécdota de cuando fue a Gualeguay a cubrir el Carnaval y él no sabía que debía camuflarse como los bailarines para obtener la nota. Esta mañana, Del Moro compartió la foto retro que guarda su mamá como prueba de sus inicios en el periodismo

En la desopilante foto se puede ver al conductor con un arnés con strass color azul, un cinturón en su cadera que parece una pollera y canilleras de pedrería con detalles blancos. "Mi vieja recién me mandó esta foto que encontró revolviendo algunos recuerdos", comenzó el periodista en sus redes.

"Les cuento… me mandaron en mis inicios en la tv a cubrir los carnavales , nunca pensé que eso incluía ponerme ese “outfit” y ¡Salir a la comparsa!", expresó sobre la sorpresa que se llevó al llegar al lugar. "Todo sea por conseguir la nota y seguir mis sueños!!! Me pintaron todo y me soltaron a sambar", finalizó.