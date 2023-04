Mirtha Legrand habló de su salud y explicó por qué deben operarla

Mirtha Legrand, de 96 años, se prepara para entrar al quirófano. Así lo informaron en el programa Socios del espectáculo, donde adelantaron que la diva de los almuerzos se someterá a una cirugía programada el próximo martes en el Sanatorio Mater Dei.

El periodista Rodrigo Lussich relató que no demorará tanto la operación y tendría un posoperatorio lógico. A su vez la “cirugía sencilla que no implica gravedad”, según el presentador, no será el cierre de una etapa fuera de la televisión para la Chiqui, ya que podría volver a la pantalla chica tras la intervención.

Luego, Mirtha en su cuenta de Twitter se pronunció y dijo: “Les quiero contar que para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida, decidí instalar un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando desde la colocación de los stent hace un tiempo”.

“Tomé la decisión junto a mi familia y mi equipo médico, será una intervención ambulatoria la semana que viene. Quiero agradecerles a todos los que se interesan por mi salud y a mi familia, que me acompaña y apoya en todo momento”. Para finalizar el comunicado, agregó: “Les pido tranquilidad y no mezclar mis temas profesionales, que nada tienen que ver en esta decisión. Sigo apostando a la vida”.

Con respecto a su futuro laboral, la periodista Marina Calabró indicó que "en las últimas horas recibió dos llamados" sobre las ofertas que le llegaron tanto de Telefe como de Marcelo Tinelli, el nuevo gerente de programación de América.

En este marco, le consultaron a Mirtha si su carrera continuaría en América, a lo que ella atinó a responder: "No te puedo decir". Además, la conductora negó que ya haya cerrado un contrato con alguna de las partes.