Descubrieron a Wanda cenando con Maxi López en Palermo

Wanda Nara fue descubierta por las cámaras cenando con Maxi López en un restaurante de Palermo. Se trató de una comida plenamente familiar en la que estuvieron presentes sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto. La buena onda se hace presente día a día entre ambos, ¿cómo le cae a Mauro Icardi?

Fue una cena programada con anticipación y sacando provecho de que el exfutbolista estaba en Argentina, ya que ella se encuentra hace semanas porque graba MasterChef. El primero en arribar al lugar fue Maxi con sus hijos y esperaron a la conductora.

Luego llegó Wanda en compañía de Kennys Palacios e ingresó de manera inmediata al lugar para evitar a los periodistas. La comida se llevó adelante de buena manera, con bromas y risas de parte de todos los integrantes de la mesa y, pasado un rato, se levantaron y se retiraron del lugar todos juntos.

Esta buena onda está instalada desde el escándalo de Wanda con la China Suárez y Mauro Icardi porque, cuando ella necesitó hablar a solas con su marido, quien no dudó en quedarse con todos los niños, incluso con los que no eran de él, fue Maxi. Ese gesto no fue olvidado, sino que afianzó la relación de ambos que actualmente es positiva.