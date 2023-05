La fuerte pelea entre Moria Casan y Mauro Icardi

Esta última semana, las redes sociales de Moria Casan y Mauro Icardi fueron un hervidero. Es que, tras declaraciones que tuvo la ex vedette en una entrevista en LAM al ser consultada sobre la relación de Wanda Nara y el jugador de fútbol, se gestó un ida y vuelta furioso entre la diva argentina y el mediático deportista.

Otra vez, una de las parejas mas controversiales de la farándula está en boca de todos. El regreso de Wanda Nara al país, junto con su conducción en uno de los reallitys más vistos del país, hicieron que las miradas estén de vuelta sobre ellos. En esta ocasión, fue el turno de la "One" de opinar al respecto: "Yo no sé bien la historia de ese chico, pero me parece que lo poco que twittea y lo poco que he visto, es picante". Tras esta introducción, siguió definiendo al jugador del Galaxaray: "Me parece que para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho. Es un chico joven y se casó con esta mujer que está divina, es una reina, le construyó ese hogar glorioso, pero el chico debe tener ganas de otras experiencias”.

Si bien mezcló entre halagos e ironías, no pareció gustarle mucho a Icardi. Quien -desde Estambul- le dedicó unas palabras a través de su Instagram: "No hace falta hablar pavadas gratuitas por dos minutos en las noticias".

Por supuesto, la respuesta de la diva argentina no tardó en llegar. Con muchas referencias al escándalo con la China Suárez, Casan lo trató de "botinero" y remató: "Sos sometido y cholulo camuflado de superado".

Acá, ya los modales se dejaron en segudo plano e Icardi volvió a contestarle por las redes: "Lo que pienses de mi me lo paso bien por las p..." . Después, empezó a enumerar los adjetivos calificativos positivos y negativos que caracterizan a su persona y dio por terminado el "cuento". Pero, no se despidió sin antes recordarle a la actriz sobre su arresto en Paraguay y su adicción a la cocaína.

Este, es un mundo donde Moria Casan es de las personalidades que más cancha tiene al respecto. Y, ante este posteo, le dedicó unas palabras que no tardaron en volverse virales (sobre todo en Twitter). "Me impresiona mi fama y cómo te movilizan mis palabras", introdujo la ex modelo. Y, ante las opiniones previas sobre Icardi y Wanda Nara, siguió sumando detalles, pero ahora sobre la carrera del ex jugador de la selección argentina: "Sigo pensando que sos un cholulo camuflado de superado, sometido, pollerudo, marido de la otra, desclasado entre tus pares, que te detestan, mediocre deportista". Y, tras contestar punto por punto lo que le dijo Icardi, sentenció: "Para mi, este cuentito recién ha comenzado".

La reacción de Wanda Nara no tardó en hacerse eco. Si bien no emitió palabras sobre este cruce, dejó de seguir a Mauro Icardi de Instagram. Por parte del deportista, solamente ha subido fotos de sus hijas y compartido dibujos de sus seguidores.