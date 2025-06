Real Madrid le gana a Pachuca, con uno menos desde los 7 minutos

Después de un debut en falso en el Mundial de Clubes, el Real Madrid derrota 2 a 0 a Pachuca en Charlotte por la segunda fecha de la zona H buscando su primera victoria en el torneo. Sin Kylian Mbappé, nuevamente de baja por un cuadro de gastroenteritis aguda, Xabi Alonso tiene el reto de sacar adelante un compromiso que lo tiene en inferioridad numérica desde los 7 minutos por la expulsión de Asencio.

42 Minutos. Gol del Real Madrid. Arda Güller llegando por la derecha del ataque, pisó el área y sacó el remate cruzado para estirar la ventaja. Pachuca se vuelve intrascendente.

35 Minutos. Gol del Real Madrid. A la vuelta del parate para hidratarse, el Madrid se pone en ventaja por intermedio de Bellingham, entrando por la izquierda y sacando un remate rasante y cruzado, inatajable para Moreno. Pachuca no aprovechó su momento y lo paga carísimo, aún con un hombre de más.

29 Minutos. Vinicuis está presente en el partido y gravita en ofensiva con espacios.

18 Minutos. Doble intervención del arquero Courtois. Pachuca de contra, cuando el Madrid comenzaba a dominarlo con la pelota.

15 Minutos. Pachuca pierde la pelota. Madrid controla el hombre de menos a partir de la posesión.

10 Minutos. ¿Y esto no fue penal para el Madrid? El VAR ni siquiera chequepo la jugada del arquero Carlos Moreno ante la presión de Vinicius.

8 Minutos. Palavecino, el ex River y Platense, intenta con el tiro libre. Muy alto, desviado.

7 Minutos, pésimas noticias para el Madrid. Expulsado Asencio por tomar y cortar el intento de Rondón, a punto de meterse al área. Tiro libre para Pachuca y expulsión del defensor.

A los 2 Minutos de juego, la primera jugada de peligro es para Pachuca, a la salida de un tiro de esquina que Salvador Rondón remató y alacanzaron a desviarle su intento.

Formaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham; Vinicius Jr., Gonzalo García y Arda Güler

Pachuca: Carlos Moreno; Bryan González, Federico Pereira, Eduardo Bauermann, Luis Rodríguez; Alan Bautista, Elias Montiel; Alexis Domínguez, Agustín Palavecino, Kenedy; Salomón Rondón.

Estadio: Bank of America Stadium

Árbitro: Espen Eskas (Noruega)

La previa

Después de no pasar del empate ante el Al Hilal, el conjunto español tiene la necesidad imperiosa de empezar a sumar de tres para no complicar su clasificación ante un Pachuca, que perdió 1-2 en el primer partido del grupo el pasado jueves ante Red Bull Salzburgo. Con respecto al empate en el debut, Xabi Alonso confirmó el once con un solo cambio: el turco Arda Güler será de la partida en lugar del brasileño Rodrygo. El juvenil Gonzalo García, que marcó en el debut, volverá a estar de arranque.

Hay que recordar que, además de la ausencia de Mbappé, el entrenador del Merengue está algo condicionado por las ausencias. Endrick y Ferland Mendy continúan afuera por lesión, mientras que Eduardo Camavinga, Dani Carvajal, Eder Militao y David Alaba siguen sin estar disponibles al cien por cien, y estarán en el banco de los suplentes.