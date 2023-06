L- Gante se descompensó en la cárcel por un cuadro gripal

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, está detenido en la DDI de Quilmes desde la semana pasada, por una investigación que se está llevando a cabo por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de arma de fuego y amenazas simples contra un empleado municipal.

Pero lo que preocupa a sus familias y fanáticos por estas horas es su estado de salud, ya que este martes por la tarde tuvo que ser atendido de urgencia por una ambulancia del SAME, por una descompensación.

El abogado del cantante de cumbia 420, Alejandro Cipolla, contó que cuando lo fue a visitar “lo vi pálido y noté que desvariaba cuando hablaba. Está con fiebre. Él mismo me dijo que se había caído, que no se podía parar". Al verlo de esa forma, "me preocupé y pedí urgente la atención de un médico", agregó.

En diálogo con medios de comunicación Cipolla dio detalles sobre su estado de salud y dijo que el cantante “tiene un cuadro gripal y algún tipo de virus, así que lo dejaron medicado con ibuprofeno cada horas y con control médico”.

Este martes por la tarde, al ser consultado por los posibles motivos del problema de salud de L- Gante, Cipolla respondió: “Es una sumatoria de cosas. Adentro hace mucho frío”. Además, el letrado explicó que “están evaluando su traslado a un hospital”, y subrayó que “no sé cuál es el protocolo que van a implementar porque con Elían implementan ciertas restricciones. Lo tratan como Al Capone".

Por último, Cipolla expresó que está esperando que L- Gante pueda recuperar la libertad. "Creo que van a finalizar con esta persecución por parte del Ministerio Público Fiscal, que tratan de desvirtuar el expediente de una manera ilógica diciendo que la misma víctima no puede reconocerse en un video"