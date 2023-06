Fuerte mensaje de Jimena Barón a Giannina en pleno show

Jimena Barón brindó el primero de los dos shows que dará en Buenos Aires y fue allí que la artista compartió con los fanáticos (que agotaron las localidades) un mensaje letal dirigido directamente a Gianinna Maradona.

Antes de entonar "La Araña", canción que Jimena escribió para sacar a la luz la traición de Gianinna, en la pantalla gigante ubicada en el fondo del escenario se leyó un mensaje con la voz en off de la cantante.

Jimena Barón en "Mala Sangre Tour".

Yo tenía una amiga, una muy buena amiga, éramos vecinas, fue su idea. Ella me protegió, me cuidó, ella sabía todo de mi. Un día, me mintió y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla, nunca. Porque las buenas amigas no se c... al marido de sus amigas, ¿verdad? , fue el mensaje que compartió Jimena para Gianinna en su show.

Gianinna Maradona y Jimena Barón.

El momento más emotivo del show

J MENA ya le había adelantado a los fans que su hijo formaría parte del show por primera vez en su vida. Por este motivo, Morrison estuvo ensayando junto con su madre y los bailarines. Sin embargo, al momento de salir a escena, la realidad superó a la ficción y la emoción invadió a la cantautora.

"Mi Felicidad" fue la canción en la que Momo hizo su entrada triunfal con la máscara que utilizó en el videoclip de dicho tema, simulando una cabeza de hojalata. El público lo aplaudió de pie y segundos más tarde se sumó Jimena para abrazarlo y tomarlo en sus brazos.

Seguido a eso, empezó a sonar "La Araña" mientras todos los presentes arengaban y gritaban demostrándole su apoyo incondicional. Los fans cantaron de inicio a fina la canción que Jimena le escribió a la traición de Gianinna Maradona.