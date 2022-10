Jimena Barón lanzó "La araña". ¿Canción dedicada a Gianinna Maradona?

En el mayor de los silencios Jimena Barón ha estado cocinando nueva música, que fue presentada el 21 de octubre. La cantante presentó La Araña, cuyo mensaje es tan contundente como intrigante: la traición de una amiga. Pero, ¿A quién se la dedica?.

Si bien no se sabía mucho sobre la música que estaba haciendo, Jimena llenó de rumores la red al borrar (o esconder) varias fotos de su feed. Fue así que sus seguidores teorizaron con que algo se venía. Y así fue.

De qué trata la araña de Jimena Barón

"Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar, que fue al final mi amiga la que tanto me quería.. me engañaba. Yo confiándole tanto dolor", reza la primera parte de La Araña. "Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar, que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara. Yo lloraba y ella lo robó", sentencia.

Sobre el final, Jimena recita: "Lo peor de la traición, es que nunca llega de parte de un enemigo. En cambio yo, te hice esta canción... Amiga".

En Socios del Espectáculo revelaron que Jimena Barón iba a repetir la fórmula de La Cobra y La Tonta e iba a apuntar contra el padre de su hijo, Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona, quien fue íntima amiga de la cantante, hasta que se acercó sentimentalmente al exfutbolista.

Las vueltas del a vida han hecho que el lanzamiento de La Araña se de casi el mismo día en el que Osvaldo anunció su separación de la hija menor de Diego Maradona y Claudia Villafañe.

Según informó Karina Iavícoli, en los videos musicales aparen dos personajes: “El hombre infierno y la araña, que sería el ex y la actual del ex”, dijo la periodista.