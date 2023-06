Indiana Cubero denunció a su mamá, Nicole Neumann

Indiana Cubero habría denunciado a Nicole Neumann por violencia familiar. La noticia la dio Marcela Tauro en Intrusos y reveló parte de la interna familiar que atraviesa la modelo.

Hace un tiempo venimos diciendo que Indiana no vive con ellos, que no fue de viaje. No era sólo una discusión, sino que se habría presentado una denuncia en el Juzgado N°2 de la doctora Celina Sendra en Tigre , dijo la periodista.

Sabíamos que no estaba bien la relación. La denuncia habría sido hecho por Indiana. Hay una grabación de muchas horas que tiene la jueza que tiene como prueba. Se habla de violencia, un poco física y psicológica , contó Tauro sobre el caso de Indiana Cubero y Nicole Neumann.

Habría una grabación en la que hay más implicados, hay alguien que la destrata , disparó.

Mica Viciconte, Fabián e Indiana Cubero.

LOS DETALLES DE LA DENUNCIA DE INDIANA CUBERO CONTRA NICOLE NEUMANN

De acuerdo a lo que contaron en Intrusos, se desarrollaron una serie de hechos que llevaron a esta drástica decisión de Indiana Cubero contra su mamá.

Al parecer, la joven de 15 años quería llevarse todas sus cosas a la casa donde ahora vive con Fabián Cubero y Mica Viciconte. "Fue con una amiga a buscar sus cosas y tuvo que intervenir una jueza", contó Marcela Tauro.