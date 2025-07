Por qué Mario Pergolini se enojó con Ángel de Brito en su programa: “No me gusta que…”

Ahora que volvió a la televisión, Mario Pergolini debe aceptar las recorridas por los medios para promocionar su nuevo programa. En este sentido, Ángel de Brito lo invitó a su programa de streaming en Bondi Live y charlaron de manera amena. Sin embargo, en un momento el conductor no aguantó más y le aclaró algo que le molestó durante toda la nota.

Si bien al aire suele atacar sin piedad con información filosa, cuando los protagonistas llegan a su mesa, Ángel de Brito muestra su costado más amable. En esta sintonía fue que recibió a Mario Pergolini, para hablar sobre el camino que transitó en la televisión y también su nuevo programa.

Sin embargo, en un momento, entre tantas preguntas, el conductor de Otro Día Perdido le consultó al de LAM al verlo un tanto incómodo. Es que lo notó inquieto, por lo que rompió el hielo con su pregunta: “¿Estás buscando algo? Desde hoy que te veo”. Mientras decía estas palabras, se puso a acomodar su sector de la mesa.

Acto seguido, Mario Pergolini se disculpó y confesó que lo ponía un poco nervioso que haya tantas cosas en la mesa. “¿Por qué te pone nervioso? Porque ya te veía que me relojeabas el mate”, consultó Ángel de Brito. “No sé por qué”, comentó.

Sin embargo, se lanzó a explicar: “Los termos, qué tema eh… Y no sé, cuándo se decidió que hay que estar hidratado siempre en vivo. Yo creo que pasó con el Covid. Como con el Covid nos vimos todos solos tomando mate, dijimos: ‘ah esto lo podemos trasladar a todos lados”.

“Y ahora tenemos esos consoladores arriba de la mesa, en todos lados. No me gustan. No usé nunca, tomó café y mate tomaba antes, ahora no tomo más”, reveló. Y siguió ahonrando en su molestia: “Me parece que tenemos que seguir siendo estéticos. Y el mate no es estético”.

“¿Por qué te persigue tanto la estética?”, le consultó De Brito. Y Mario Pergolini confesó: “Porque me gusta, creo que la gente agradece cuando ve algo lindo aunque no sepa que está viendo algo lindo”.