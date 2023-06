More Rial, contra Silvia D´Auro: violencia y dinero

Morena Rial se encuentra en el medio de las polémicas luego de todas las declaraciones que hizo en contra de Jorge Rial y Silvia D´Auro, quienes la adoptaron cuando ella había nacido.

Silvia abandonó a Morena y Rocío para desentenderse de su crianza. La empresaria está viviendo en Uruguay y quiere mantenerse lejos de los escándalos televisivos.

MORENA ACUSÓ A SILVIA D´AURO DE EXTORSIONAR A JORGE RIAL

Fue en A la Tarde donde la hija más chica del periodista, sin pelos en la lengua, se animó a contar toda la violencia que sufrió por parte de su madre adoptiva . Morena reveló que, para ella, la adopción junto a su hermana fue una manipulación para que Jorge no rompiera con ella y así establecerse como familia.

Silvia D´Auro junto a Morena y Rocío

Sin embargo, cuando ocurrió el escandaloso divorcio, D´Auro extorsionó económicamente a Rial para que éste le pagara para poder quedarse con la tenencia de las pequeñas. “Yo creo que ella quiso atar a Jorge teniéndome primero a mí y después vino mi hermana. Pero nunca nos quiso. Tengo entendido que, no me acuerdo de la suma, pero se quedó con todo”, reveló la joven.

Según explicado, la empresaria le habría pedido 60 mil dólares por cada una para terminar con la negociación de los bienes. Sin pensarlo, el exconductor de Intrusos puso el monto de dinero y Silvia desapareció de sus vidas como si jamás hubiese adoptado a dos pequeñas.

LOS MALTRATOS FÍSICOS QUE MORENA SUFRIÓ DE CHICA

Uno de las declaraciones que más aterrorizó a los televidentes fueron los relatos de la joven de 24 años acerca de la violencia física que recibió por parte de quien figura como su madre en la documentación legal, a pesar de que Morena niegue ser su hija.

Desde golpes en la bañera hasta cera caliente para herirla, fueron dos de los hechos más graves que la hija de Jorge admitió en televisión. Incluso, reveló que las mismas autoridades de los colegios a donde iban habían amenazado a la empresaria con denunciarla.

“Me tiraba contra la bañadera. Me hacía golpear mis partes íntimas. Me ponía cera en mis partes íntimas para lastimarme. Yo tenía siete años, porque a los 11 me fui de mi casa. Es una psicópata, no sé cómo explicárselos. Son cosas muy fuertes. Procesar eso me costó mucho tiempo”, explicó More.

LA EMPRESARIA LAS ABANDONÓ DE MANERA TRÁGICA

Uno de los últimos relatos de Morena Rial fue la forma en la que su madre adoptiva las echó de la casa luego de todos los maltratos que las hizo sufrir en su infancia. “Ella nos sacó la ropa en bolsas de basura y la tiró afuera de la casa”, contó la hija de Jorge sobre los comportamientos de Silvia D´Auro apenas firmó el divorcio.