Las últimas novedades sobre de la salud de Silvina Luna

Silvina Luna, está internada en el Hospital Italiano desde el 13 de junio. La modelo está en terapia intensiva debido a la bacteria KPC que le ingresó en el cuerpo, producto de intervenciones estéticas que se realizó con Aníbal Loticki en el 2011.

En la mañana de este jueves, los médicos y especialistas estaban evaluando realizarse una traqueotomía, porque se encontraba con respirador y la ventilación mecánica no puede utilizarse únicamente en un lapso de 14 días.

Durante la tarde de hoy, el abogado Fernando Burlando en dialogo con medios de comunicación había indicado "que su estado era muy delicado".

Luego de evaluar esta medida, los especialistas decidieron extubarla para ver como evoluciona sin la respiración mecánica.

Silvina Luna durante una de sus internaciones.

¿Qué dice el parte médico?

Un nuevo parte médico sobre la salud de Silvina Luna, evalúa una "una leve mejoría" en su estado de salud que continúa siendo delicado y está siendo atendido por profesionales en el área de terapia intensiva del Hospital Italiano.

Con respecto al mismo, el periodista Guido Zaforra indicó que "está con asistencia respiratoria mecánica. Es no invasiva. Y un detalle muy importante para los médicos es que le quitaron la sedación y se puede comunicar por otras vías, es decir con señas por las manos. Lo que me explican es que podés estar intubada pero con sedación o no".

"Hace señas con las manos. Todavía no habla. Pero hizo una seña muy particular que puso contento al entorno: pidió comida. Ella no puede comer, pero pidió comedia. Estaba con hambre y eso es una buena señal", finalizó