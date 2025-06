Colapinto quedó último en las prácticas del Gran Premio de Austria

El argentino Franco Colapinto realizó este viernes sus primeras prácticas libres en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1. En la FP1 finalizó en el 16° lugar con un tiempo de 1 minuto 6 segundos 838 milésimas a 704 milésimas de George Russell, el mejor de la sesión. El oriundo de Pilar quedó a poco menos de medio segundo de Pierre Gasly, su compañero en Alpine, quien terminó quinto a 238 milésimas de la punta.

En la FP2, el piloto sudamericano no se sintió cómodo con las pequeñas modificaciones que le realizaron al auto y terminó último a 1 segundo 596 milésimas de Lando Norris, que hizo un tiempo de 1 minuto 4 segundos 580 milésimas. Con respecto al galo, su compañero de escudería (14°), el pilarense quedó a 563 milésimas.

Fue una primera sesión positiva para Franco, que no tuvo errores y se mostró consistente durante sus 33 giros. Comenzó con neumáticos duros, donde dio varias vueltas con distintas configuraciones aerodinámicas. Luego le colocaron gomas blandas, con las que realizó su mejor registro. Sobre el final de la sesión volvió a los compuestos blancos con el tanque lleno, para practicar el ritmo de carrera.

La gran sorpresa de la mañana fue el irlandés Alexander Dunne, líder de la Fórmula 2 que se subió al McLaren de Lando Norris para esta FP1. Quedó cuarto, a poco más dos décimas de la cima y muy cerca de Oscar Piastri, el puntero del campeonato de pilotos. Russell, fue el más rápido en el Red Bull Ring con un tiempo de 1:05.542.

Sin embargo, en la segunda le costó más al argentino que se mostró disgustado por radio con algunas modificaciones que hizo el equipo en el alerón delantero. Para colmo se encontró con tráfico y tuvo algunos errores mientras realizaba sus vueltas rápidas con el neumático blando y quedó muy lejos de la punta.

"No fue muy bien, no me sentí muy cómodo. En curvas rápidas, que es mi fuerte, no estuve cómodo con el auto, con un balance muy de frente de una curva a otra. Me está costando en esas curvas más rápidas, que tenés que meter freno, volante y tener confianza en el auto. No la estoy teniendo. Hay que trabajar, en general hay cosas para aprender, pero no tenemos muchas opciones para ir en la dirección que queremos ir. Hay que buscar otra cosa", explicó Colapinto en rueda de prensa.

Gasly también empeoró con respecto a la FP1 y quedó a más de un segundo de Norris, aunque la diferencia entre los pilotos de Alpine fue mayor en esta segunda práctica. Lo positivo para Franco fue su ritmo de carrera con neumáticos medios, en el que estuvo a la par de su compañero y mucho más cerca de los líderes. "Con mucha nafta fuimos más rápidos que Pierre en las dos sesiones así que hay que entender el por qué de eso", señaló.