Silvina Luna en estado crítico; podrían hacerle una traqueotomía

Silvina Luna desde el 13 de junio que se encuentra internada en el Hospital Italiano y continúa luchando por su vida. Su estado sigue siendo crítico debido a la bacteria KPC que le ingresó en el cuerpo, producto de intervenciones estéticas que se realizó con Aníbal Loticki en el 2011.

En días anteriores tuvo una leve mejoría, pero cuando los médicos intentaron sacarle el respirador no respondió por sus propios medios, por ese motivo los profesionales ahora evalúan hacerle una traqueotomía, ya que la ventilación mecánica no puede utilizarse únicamente en un lapso de 14 días.

Si bien no se actualizó el parte médico oficial, la noticia la dio Ángel de Brito en LAM: "Silvina sigue con un estado de salud crítico. Uno de los temas es el respirador, no puede respirar por sus propios medios, no tiene fuerza su cuerpo ni sus pulmones, por eso está conectada al respirador".

Silvina Luna en una de sus internaciones.

“El respirador tiene un lapso de 14 días. Por eso la extubaron la semana pasada. Dos días lo pudieron manejar y tuvieron que volver a intubarla, sedarla y colocarle el respirador mecánico”, relató de Brito, que mantiene contacto con el entorno de la paciente, que “no está lúcida completamente, por la sedación”.

De acuerdo a la información extraoficial, la modelo sufre de “cierto grado de encefealopatía”. En ese sentido, el periodista detalló: “No estoy hablando del caso puntual de Silvina, pero la encefalopatía es cualquier trastorno, daño o enfermedad cerebral que tiene una persona y esto es producto de la infección”.

De Brito, además dijo que “el cuadro es muy complicado”, porque la encefalopatía puede producir “deshidratación, consumo excesivo de proteínas, niveles bajos de potasio y sodio, puede provocar también sangrado de intestinos, esófago o estómago”, cerró el periodista.