Huelga de actores: reprograman los premios Emmy

Los Premios Emmy 2023 se reprogramaron oficialmente para el 15 de enero de 2024, que también es el Día de Martin Luther King Jr. La Academia de Televisión y Fox lo anunciaron este jueves. La noticia llega después de que la ceremonia, originalmente programada para el 18 de septiembre, se pospusiera debido a las huelgas en curso de actores y escritores. El aplazamiento marca la primera vez que la entrega de premios se reprograma desde 2001, luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre.

La 75° entrega anual de los premios Emmy se transmitirá en vivo desde el Teatro Peacock en Los Ángeles, y se transmitirá por Fox de 8 p.m. a las 23:00 Oriental. Una versión editada de esas ceremonias se transmitirá por Fox el 13 de enero a las 8 p.m. Oriental.

Los nominados para los Premios Emmy 2023 incluyen a Jay-Z, quien codirigió el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Rihanna, así como Tim Robinson recibió dos nominaciones por I Think You Should Leave. Otros nominados relacionados con la música incluyen a Daisy Jones & the Six, Weird: The Al Yankovic Story, Moonage Daydream, Donald Glover's Swarm, el programa de Netflix de Kid Cudi, Entergalactic y más.