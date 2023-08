La verdad sobre la mala relación entre Fer y Tomás Dente

A pesar del gran presente laboral, Fer Dente, no estaría pasando el mejor momento en el ámbito familiar. Se sigue hablando sobre la mala relación que mantiene con su hermano, Tomás Dente, sin embargo, nunca se supo por qué se llevan mal.

Los dos se muestran con buena actitud en sus roles públicos, y cada vez que les preguntan por el otro aclaran que están mejor así, sin tener que forzar una relación, pero ninguno aclaró el porqué.

Tomás y Fer Dente

Ángel De Brito trató el tema en LAM y entrevistaron a Tomás Dente, que entre otras cosas enfatizó que "Fer es la estrella de la famila" y que tienen un vínculo nulo:

A todo esto, hace unos días, Lara Piro, la esposa de Rodolfo Barilli, que al parecer conoce a los hermanos Dente, habló y decidió fulminar al conductor de "Noche al Dente" y apoyar totalmente a Tomás.

En su cuenta oficial de Twitter, Lara apuntó contra Fer: "No se lleva con ninguno de tus TRES hermanos ni sobrinos. Se comió el personaje y se autopercibe una estrella. Personalmente, agradezco tener más hermano por elección para mi".

¿Qué dijo Fer Dente sobre la relación con su hermano?

En una entrevistas por streaming en República Z., el conductor explicó: "Yo tengo 33 años, Tomi no quiere que diga su edad, pero es mayor. Desde los 17, casi más de la mitad de mi vida, tomamos caminos diferentes. Yo le deseo lo mejor y siento mucho amor por él, tenemos una familia muy particular también". Por último, Fer Dente cerró el tema revelando: "Por más que Tomi sea una persona adorable, hermosa, que todos amamos... a veces es como, no, punto. Y eso está buenísimo también".