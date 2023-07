Baby Etchecopar se calentó y encaró a Fer Dente en vivo

Desde que Fer Dente estrenó su programa en América, la bienvenida por parte de uno de sus vecinos no fue buena. Baby Etchecopar trabaja en A24, pero justamente es de la misma empresa que el otro canal. Al coincidir los horarios de los programas Noche al Dente y Basta Baby, el periodista apuntó contra el actor y comenzó un ida y vuelta.

"Por más que andes con la pelota con la cara de (Marcelo) Tinelli, nosotros hace 3 años que estamos acá haciendo esto y hay que respetar. Esto es como un conventillo que si ponés música, se escucha al lado. Aguantá un poco, bajá... ¿Te quedó claro?", advirtió el periodista en su ciclo el mes pasado

Sin dudas que Fernando no se quedaría callado y replicó picante: "Amigo, que entraste muy enojado al estudio y no te presentaste, bancátela, papi. Vení a bailar con nosotros. Suena todo, es tremendo".

Qué dijo Baby Etchecopar

Tras esta impensada guerra, Baby se cansó y, tras quejarse en su programa, encaró hacia el programa de al lado para decirle a Fer Dente que baje la música mientras cantaba El Polaco en vivo.

En principio, mientras hacia una editorial en contra del gobierno actual, Etchecopar expresó: "Le dije mil veces a este pendejo 'no me hagas ruido cuando estoy laburando' y me trae a la murga esta... ahora voy a ir yo".

"El Polaco me importa un carajo. No voy porque mañana es noticia en todos lados", aseguró el periodista, mostrándose profundamente enojado.

Luego, continuó otra vez con su discurso pero lo interrumpió nuevamente para expresar su bronca por el ruido: "Entonces lo que les pido es que... ¿ustedes escuchan el ruido desde sus casas? Yo no me puedo concentrar con esto, eh. No me puedo concentrar".

Sin dudarlo, comenzó a caminar directamente hacia la puerta de salida del estudio y entró al lado mientras una cámara lo perseguía. "En serio, bol... le dije mil veces que bajen el volumen y a Pablo no le van a dar bola", agregó.

Al demostrarle su bronca al actor, Etchecopar volvió a su programa y les avisó a sus compañeros: "Ahora van a bajar, ya hablé", concluyó el periodista.