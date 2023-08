Tini y De Paul: los verdaderos motivos de su ruptura

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron a través de Twitter que se separaron. La cantante y el futbolista emitieron un mismo comunicado donde aseguraban que ya no están juntos.

"Quiero contarles que con Rodrigo/ Tini decidimos terminar nuestra relación", comenzaron escribiendo Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Y continuaron: "Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho". Luego, la cantante y el futbolista señalaron: "Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas". "Muchas gracias por el amor y el respeto".

Los motivos de la separación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Minutos después de la confirmación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, Ángel de Brito contó los motivos que ella misma le contó.

"Me llamó anoche a las 22.30hs y luego a las 00hs", comenzó diciendo el conductor. "Y esta mañana también", agregó.

Seguido a esto, Ángel reveló que Tini Stoessel le contó que quería anunciarlo de la mejor manera. Y le aseguró que "no hay terceros en discordia".

Además, el periodista indicó que la cantante le dio los motivos:

Sentimos que estaba complicado seguir con todo lo que viene

Se refería a que la artista tiene que terminar su gira en España, luego se va a Puerto Rico a grabar un video y después a Estados Unidos. Como si fuera poco Rodrigo De Paul también habló y lanzó frases llamativas sobre este difícil momento:

El periodista contó qué fue lo que le dijo el futbolista, quien habló con él en privado. "Me dice 'Es un poco lo que te dijo Tini. Hay mucho amor pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre, ni nada. Esto puede aflojar las especulaciones y seguir cada uno por su lado", contó De Brito sobre la charla con el futbolista.

Luego, reveló cuál fue la llamativa frase que le dijo. "Y me dijo algo que me llamó la atención. Me dijo 'Y poder empezar desde otro lado'. Tini está más firme y él con ganas de remontar", contó el periodista.