Harry Styles lanza una línea de perfumes

Harry Styles incursionará en el mercado de los perfumes con una gama propia que abraza una temática sensual. El reconocido ícono pop de 29 años toma inspiración de Gwyneth Paltrow y su exitosa línea Goop al presentar fragancias que evocan los aromas ligados a momentos íntimos.

Dentro de la colección que integra su marca Pleasing, Harry Styles introdujo una línea de fragancias con los nombres de Rivulets, Closeness y Bright Hot. Este lanzamiento llega después de que el cantante, famoso por éxitos como "As It Was", sumara a Shaun Kearney, ex diseñador principal de Gwyneth Paltrow, como director ejecutivo de la empresa.

Pleasing, la linea de cosméticos del cantante.

¿Cuál es el aroma característico de las fragancias de la colección de Harry Styles?

Las fragancias de Harry Styles están diseñadas con una atención meticulosa a los detalles y una selección de ingredientes que capturan una variedad de experiencias sensoriales. Según la descripción del envase, "Rivulets" sumerge al usuario en la frescura que evoca la brisa marina en un día soleado, mientras que "Closeness" combina notas cálidas y sensuales que recuerdan momentos íntimos y personales. Por su parte, "Bright Hot" nos envuelve en una combinación energizante y vibrante. Cada fragancia es una invitación a explorar diferentes estados de ánimo y emociones a través de sus composiciones aromáticas cuidadosamente elegidas.

Al hacer público el nombramiento de Kearney como líder de Pleasing, Harry expresó: "Su visión excepcional y su extensa experiencia serán de un valor incalculable".

Por otro lado, en julio se dio a conocer que la serie de presentaciones Love on Tour de Harry Styles logró recaudar 6.5 millones de dólares destinados a causas benéficas, que incluyen organizaciones como Planned Parenthood, Physicians for Reproductive Health, Choose love, Black Voters MatterFund - Capacity Building Institute, International Rescue Committee, Every Town for Gun Safety, Black Minds, REVERB, Intermission Youth, Save the Children, CARE y el Centro Afiya.

Estas fragancias se podrán comprar en la Argentina a partir del 3 de septiembre, en perfumerías y via e-commerce.