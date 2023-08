Lizzo respondió a la demanda por acoso sexual

La cantante Lizzo respondió a una demanda que tres de sus exbailarines presentaron en su contra esta semana, diciendo que las “acusaciones falsas” son “tan increíbles como suenan y demasiado escandalosas para no ser abordadas”. Las bailarinas están demandando a Lizzo por acoso sexual y por crear un ambiente de trabajo hostil, además de daños y perjuicios por angustia emocional, incluidos salarios impagos, pérdida de ingresos y honorarios de abogados.

En sus redes sociales, escribió: “Con la pasión viene el trabajo duro y los altos estándares. A veces tengo que tomar decisiones difíciles, pero nunca fue mi intención hacer que nadie se sienta incómodo o desvalorizado como parte del equipo. No estoy aquí para que me miren como una víctima, aunque sé que no soy el villano que la gente y los medios han retratado estos últimos días. Soy muy abierta con mi sexualidad y a la hora de expresarme, pero no puedo permitir que la gente use este hecho aislado para hacerme ver como algo que no soy”.

En respuesta a la declaración, las tres demandantes, Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodriguez, aparecieron en CNN, reiterando y elaborando las afirmaciones de la demanda. Davis le dijo al programa 'This Morning': “Recién cuando dejé el campamento me di cuenta de que todo lo que sucedido fue malo para mi salud, simplemente pensaba que era parte de la industria o de su aspiraciones de diva". Davis agregó que fue "desalentador" e "increíblemente frustrante" que la cantante intente desacreditar sus afirmaciones.

Emitieron una declaración formal a través de su abogado, Ron Zambrano. La demanda, presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles el 1 de agosto, nombra a Lizzo, su compañía de producción Big Grrl Big Touring y su capitana de baile Shirlene Quigley como demandados. La denuncia cita casos de discriminación racial, discriminación por discapacidad y un incidente en Ámsterdam en el que supuestamente Lizzo presionó a una bailarina para que tocara los senos desnudos de otra artista. La demanda también establece que, en la misma ocasión, la cantante instó a los bailarines a “atrapar los consoladores lanzadas desde las vaginas de las otras artistas".

Los tres demandantes comenzaron a trabajar con Lizzo en 2021. Williams afirma que perdió su trabajo después de hablar durante un ensayo, cuando la cantante supuestamente acusó a los bailarines de beber antes del trabajo. Davis alega que fue despedida en el acto después de que Lizzo descubriera que había grabado una reunión del 27 de abril, lo que Davis dice que hizo para adaptarse a una afección ocular relacionada con el estrés. Rodríguez, por su parte, asegura que renunció públicamente en respuesta al despido de Davis por parte de Lizzo.

El abogado de las bailarinas, Ron Zambrano, dijo en un comunicado: "La naturaleza deslumbrante de cómo Lizzo y su equipo de gestión trataron a sus artistas parece ir en contra de todo lo que ella representa públicamente, mientras que en privado avergüenza a sus bailarines y los degrada de maneras que no solo son ilegales sino absolutamente desmoralizadoras”, concluyó.

Al parece, se trata de otro capítulo más en el escándalo que envuelve a la compositora de About Damn Time. Una novela que, aún, está lejos de terminar.