Qué hacer ante las denuncias falsas en Río Negro y Neuquén

Uno de los principales problemas que surge con las denuncias falsas es el daño irreparable que pueden causar a la vida de las personas injustamente acusadas. Estas acusaciones infundadas pueden tener consecuencias devastadoras para la reputación, la vida personal y profesional de los individuos señalados. Además, el proceso legal en sí mismo puede ser estresante y agotador, afectando emocionalmente a los acusados y sus familias.

En este sentido, el abogado Rafael Cuchinelli (Mat. 3103) habló con Mitre Patagonia para informar sobre cómo proceder ante una denuncia falsa y cómo varían dichos procedimientos en cada fuero (penal y familia) de las provincias de Río Negro y Neuquén.

“Las denuncias falsas son tan fáciles de hacer debido a la ‘perspectiva de género’ que beneficia solamente a la mujer, según la cual se sobreentiende que la supuesta víctima tiene razón y no se la cuestiona. En el ámbito de familia, puntualmente, a una mujer que denuncie la existencia de violencia de cualquier tipo, se le cree y se toman medidas de restricción de acercamiento y/o exclusión del hogar hacia el hombre. Muchas veces se denuncia que dicha violencia fue ejercida sobre el hijo/a, por lo cual los jueces de familia toman medidas de protección al menor. No es un proceso ordinario donde se puedan acreditar pruebas, sino que se deben denunciar las falsas acusaciones”, explicó el letrado.

En cuanto a las interrogantes que plantea la comprobación de los hechos de violencia o algún otro tipo de infracción de la ley, Cuchinelli afirmó que “la cámara Gesell es únicamente para el fuero penal. En el sistema de familia se toma como prueba suficiente la escucha de los niños ante el juez con presencia de la Defensoría del Menor”.

No obstante, es importante resaltar que las denuncias falsas no solo perjudican a aquellos acusados injustamente, sino que también tienen un impacto negativo en la credibilidad del sistema judicial y en la protección de las víctimas reales. Cuando se presentan denuncias falsas, se corre el riesgo de que las verdaderas víctimas encuentren obstáculos en su búsqueda de justicia y se desaliente la denuncia de casos genuinos.

“Actualmente, la violencia de género está muy politizada. Los jueces fundan sus sentencias basándose en la perspectiva de género pero no ahondan en las pruebas necesarias para saber si los hechos denunciados ocurrieron o no. Hay un problema estructural del sistema, donde no se discute absolutamente nada. Salvo que haya un dato claro como puede ser la voluntad de los menores”, sostuvo Cuchinelli.

La raíz de las denuncias falsas puede ser multifacética y compleja. Algunos casos pueden ser resultado de motivaciones personales, como venganzas, conflictos interpersonales o búsqueda de beneficios personales. También puede haber presiones sociales o influencia de terceros que llevan a la presentación de acusaciones falsas. Sin embargo, es fundamental destacar que estos casos no deben restar importancia a la existencia de numerosas víctimas reales que merecen justicia y apoyo .

Frente a este escenario, es esencial encontrar un equilibrio en la protección de los derechos de todos los involucrados. Por un lado, se deben implementar medidas para prevenir y sancionar las denuncias falsas, asegurando que los responsables enfrenten las consecuencias correspondientes. Esto implica una investigación rigurosa y exhaustiva para determinar la veracidad de las acusaciones y, en caso de encontrarse falsas, aplicar sanciones proporcionales.

Por otro lado, es crucial brindar apoyo y protección a las víctimas reales, asegurando que puedan denunciar de manera segura y confiable, y recibir el respaldo necesario para su recuperación. Esto implica contar con mecanismos eficientes que permitan investigar y procesar de manera adecuada los casos de violencia, abuso y acoso, garantizando la justicia y la reparación necesaria.