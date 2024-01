Conocé a Virginia Demo, la nueva participante de Gran Hermano

En la gala del día jueves a las 22:30hs se dio un momento esperado por los fanáticos de Gran Hermano. Luego de la salida voluntaria de Carla De Stéfano alias “La Chula”, ingresó una nueva participante llamada Virginia Demo, de 55 años de edad y que es proveniente de la ciudad de La Plata.

Santiago del Moro nos invitó a conocerla, luego de una pequeña introducción donde afirmó que se especuló demasiado con quién podría ser el nuevo participante. En ese momento, mostraron el video con el que Virginia se presentó en el casting. “Miro series hasta tarde y me levanto tipo 1 o 2 de la tarde, a veces hasta las 3. Me pones ‘Azul’ de Cristian Castro y me emociono”, introdujo y luego agregó: “Yo estoy separada del padre de mis hijas. Tengo una hija de 24 y otra de 26. Estuve 35 años haciendo lo mismo. Pasó algo y arranque de cero con lo que me gusta. Me encanta hacer humor, yo hace 13 años que hago stand up. Lo que más quiero es derribar mitos y prejuicios a nivel sexual. Me hice tatuajes para tapar las arrugas, porque acá cuando duermo se me hace como un surco, ¿viste?”.

Luego de que los jugadores lograron superar la prueba semanal, la nueva “hermanita” se presentó ante Santiago Del Moro, el público y el panel presente, donde se sentó a dialogar unos minutos sobre sus expectativas, sus características personales y sus deseos dentro del reality mas importante del mundo.

De esta forma, Virginia ingresó y fue recibida con alegría dentro de la casa. Luego dialogó otra vez con Santiago del Moro, pero desde el living. El programa finalizó con los participantes mostrándole dónde será su nuevo hogar en las próximas semanas.